Фелисиано Лопес: “Сегодня я не могу себе представить, что в июне мы сможем играть в Великобритании”

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня

Катарина Завацкая: "Сейчас полно свободного времени, это непривычно и интересно"

Испанский теннисист и директор турнира в Мадриде – о последних событиях в мире и теннисе.



«Я, как и все остальные, был очень удивлен решением французской федерации перенести Ролан Гаррос на осень. Думаю, это очень поспешное решение, особенно учитывая то, как оно было сделано, без консультаций с другими организациями», комментирует заявление FFT директор испанского чемпионата “Mutua Madrid Open”. На днях организаторы озвучили даты проведения турнира в следующем сезоне.

> ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

«Сейчас мы не знаем, будет ли вообще возможно сыграть турнир в сентябре, все зависит от того, каким будет календарь, – говорит Лопес. – Назначить дату можно, но в этой ситуации задействовано много участников, много интересов и турниров. С другой стороны, я понимаю, что они хотели выбрать именно эту дату, поскольку у них только один закрытый корт, из-за погодных условий это их единственный возможный шанс».

> Рафаэль Надаль: “Врачи, полиция и армия рискуют больше всех, они наши герои”

«Мне кажется, что сегодня мы все должны двигаться в одном направлении, чтобы вернуться к игре как можно раньше. Когда же это случится – это пока никому не известно. На сегодня это 7 июня, но я уверен, что паузу продлят. Я не могу себе представить, что в это время мы сможем играть в Великобритании, разве что ситуация значительно улучшится, – рассказывает прошлогодний чемпион турнира ATP в Лондоне в одиночном и парном разрядах. – Если нет, тогда мы будем говорить о возобновлении турниров только в августе. Нельзя просто взять и втиснуть весь теннисный календарь в последние 5 месяцев. Да, я надеюсь, что у нас будет время провести два турнира Больших Шлема, но пока реальность такова. Нам следует ориентироваться на то, какая ситуация складывается изо дня в день. Если честно, у меня не так много надежды. Я хочу быть оптимистом, но это непросто».

> Организаторы турнира в Риме хотят провести соревнования в этом году

View this post on Instagram

A post shared by #MMOPEN (@mutuamadridopen) on Mar 21, 2020 at 7:37am PDT