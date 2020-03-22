Серена Уильямс находится на самоизоляции со своей дочерью

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Экс-первая ракетка мира и обладательница 23-х титулов Большого Шлема сообщила, что приняла решение самоизолироваться на некоторое время, чтобы уберечь себя и дочь от болезни.

“Всё началось с того, что я думала, мол, коронавирус меня не коснется. Затем отменили турнир в Индиан-Уэллс, и это было странно для меня, но я подумала, что у меня появилось дополнительное время для отдыха. Потом последовала отмена турнира за турниром и всё это привело к тревоге с моей стороны.

Сейчас я специально дистанцировалась от людей, наверное, на две недели, и каждая вещь заставляет меня нервничать. Под этим беспокойством я подразумеваю своё состояние, когда кто-нибудь чихает или кашляет. Поскольку я ни с кем не общаюсь, всё это касается моей дочери.

Она кашлянула, я оборачиваюсь и смотрю на неё косым взглядом и затем расстраиваюсь. Всё ли с ней в порядке? Что не так с моей дочерью? Что мне делать? Вместо того, чтобы спокойно принять решение, я начинаю сильно нервничать. Но мы справимся с этим, мы должны это сделать”.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса теннисные структуры отложили возобновление турниров на 8 июня.

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Источник:

tennishead.net