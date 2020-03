Доминик Тим: “В таких условиях самым счастливым себя чувствует мой пёс”

Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом

Третья ракетка мира рассказал как проводит время дома в Австрии.



“Сейчас я в Австрии, в самоизоляции вместе с семьей. Для нас ситуация такая же, как и для всех остальных. Безопасность – на первом месте. Просто стараюсь немного поддерживать форму, провожу время вместе с моими родителями, со своей собакой. Думаю, что в таких условиях самым счастливым себя чувствует как раз мой пёс, потому что сейчас мы находимся вместе с ним гораздо дольше. Уго умный пес, но никакие команды он не выполняет. Наверное, его плохо обучали, к сожалению (смеется). Им занималась моя мама, потому что я не был дома.

Смотрю ли я сейчас видео легендарных матчей? Я стараюсь смотреть, я обычно смотрю 2-3 каждую неделю. Мне нравится смотреть мои матчи, в которых я хорошо играл. Это дает мне возможность вновь пережить эти моменты.

Главный приоритет – оставаться здоровыми самим, а также заботиться о тех, кто находится в группе риска, чтобы они не были в опасности. Так что, будьте на связи со своими возрастными членами семьи, звоните им или пишите сообщения. Если же вы здоровы, вы можете тоже немного насладиться ситуацией: смотрите “классику тенниса”, совершенствуйте свои кулинарные навыки, навыки игры в PlayStation. Вы тоже можете поддерживать физическую форму, заниматься бегом и делать упражнения дома”.

