Среда, 25 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисДоминик Тим: “В таких условиях самым счастливым себя чувствует мой пёс”
Теннис

Доминик Тим: “В таких условиях самым счастливым себя чувствует мой пёс”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 08:27

Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом

20.03.20 12:24

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

18.03.20 20:34

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

18.03.20 20:01

Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня

Третья ракетка мира рассказал как проводит время дома в Австрии.

“Сейчас я в Австрии, в самоизоляции вместе с семьей. Для нас ситуация такая же, как и для всех остальных. Безопасность – на первом месте. Просто стараюсь немного поддерживать форму, провожу время вместе с моими родителями, со своей собакой. Думаю, что в таких условиях самым счастливым себя чувствует как раз мой пёс, потому что сейчас мы находимся вместе с ним гораздо дольше. Уго умный пес, но никакие команды он не выполняет. Наверное, его плохо обучали, к сожалению (смеется). Им занималась моя мама, потому что я не был дома.

Читайте также:  Калинина проиграла на турнире в Конкорде

Смотрю ли я сейчас видео легендарных матчей? Я стараюсь смотреть, я обычно смотрю 2-3 каждую неделю. Мне нравится смотреть мои матчи, в которых я хорошо играл. Это дает мне возможность вновь пережить эти моменты.

> Янник Синнер запускает благотворительный челлендж, чтобы помочь Италии

Главный приоритет – оставаться здоровыми самим, а также заботиться о тех, кто находится в группе риска, чтобы они не были в опасности. Так что, будьте на связи со своими возрастными членами семьи, звоните им или пишите сообщения. Если же вы здоровы, вы можете тоже немного насладиться ситуацией: смотрите “классику тенниса”, совершенствуйте свои кулинарные навыки, навыки игры в PlayStation. Вы тоже можете поддерживать физическую форму, заниматься бегом и делать упражнения дома”.

Читайте также:  Australian Open. Федерер вышел в третий круг, Фоньини вновь выиграл в пяти сетах

> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

View this post on Instagram

A post shared by ATP Tour (@atptour) on Mar 24, 2020 at 9:19pm PDT

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Тьяго Сейбот-Уайлд
Впервые коронавирус обнаружен в профессионального теннисиста

Роджер Федерер пожертвует более одного миллиона долларов нуждающимся из-за коронавируса

Первый теннисист заболел на коронавирус

Сергей Стаховский: “Это были трудные недели для тенниса и впереди еще несколько трудных месяцев”

Карла Суарес-Наварро: “Думаю, что в этом году мы ещё сможем сыграть в теннис”

Закрыть