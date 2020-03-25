Впервые коронавирус обнаружен в профессионального теннисиста

Опаснейшее заболевание добралось и до большего тенниса.

Следом за баскетболом, футболом, хоккеем опасное заболевание было диагностировано в молодого бразильского теннисиста Тьяго Сейбот-Уайлда.

Как сообщает бразильская пресса, первые признаки болезни 20-летний спортсмен ощутил на себе ещё десять дней назад, с тех пор он находится в изоляции. В последнее время у него наблюдается положительная динамика.

Напомним, лучшей позицией Тьяго Сейбот-Уайлда в рейтинге АТР было 113 место, в марте этого года он впервые выиграл турнир серии АТР.