Легендарный теннисист-насильник досрочно выйдет из тюрьмы

Г’юїтт выйдет на свободу

#Г’юїтт

Источник – Главком.

Экс-первая ракетка мира Боб Г’юїтт будет досрочно освобожден из тюрьмы.

Об этом сообщает bostonglobe.com.

80-летний старик-извращенец провел за решеткой три с половиной года за сексуальные преступления против малолетних девочек.

Заявление на Г’юїтта подала женщина, которая была ученицей знаменитого теннисиста в 90-х годах прошлого века. Она занималась у него с 14 до 17 лет. Согласно показаниям потерпевшей, тренер насиловал ее прямо на корте. По словам жертвы, наставник тогда объяснял ей, что это вполне нормальная практика.

По данным следствия, первый случай произошел в 1981 году в Сан-Сити, второй – в 1982 году в Боксбурзі с малолетними девочками, которых Г’юїтт тренировал. Обе потерпевшие присутствовали на суде. Бывший тренер также признан виновным в сексуальных домогательствах и нападении на 18-летнюю девушку в 1994 году.

Сам подсудимый своей вины не признал, а также заявил, что просит снисхождения по состоянию здоровья, поскольку он перенес инсульт, а также операции на коленях, плечах и ахилі.

Боба Г’юїтта был приговорен в ЮАР к двоз годам условно и шести лет заключения он уже отбыл минимальный срок, необходимый для прошения об условно-досрочном освобождении.

Уроженец Австралии стал первым теннисистом в истории, который был исключен из Международного зала славы.

Теперь его выпустят 24 апреля 2020 года.

Ранее, в легендарного украинского теннисиста умерла бабушка.