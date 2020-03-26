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Теннис

Надаль и Газоль призывают спортсменов в Испании помочь стране в борьбе с коронавирусом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вторая ракетка мира и его друг баскетболист Пау Газоль будут сотрудничать с испанским отделением Красного Креста.

Оба спортсмена опубликовали свои обращения в соцсетях.

“Уже несколько дней дома я думал о том, как я могу помочь в сегодняшней ситуации. Я пришел к выводу, что наши люди никогда не подводили спортсменов, и мы все являемся тем, кем мы есть, благодаря вашей поддержке, – сказал Надаль. – Сейчас настало такое время, когда спортсмены не имеют права вас подвести. Я позвонил Пау и мы верим, что благодаря такой инициативе наш испанский спорт объединится”.

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Рафаэль Надаль и Пау Газоль призывают других спортсменов и неравнодушных испанцев помочь организации “Красного креста” в борьбе с пандемией.

“Наши реалии сейчас такие, какими мы не могли их представить два месяца назад. Мы переживаем трудные последствия, которые внесла в нашу жизнь эта пандемия, – говорит теннисист. – Особенно те из нас, кто столкнулся с этим лицом к лицу. Это грустное время и новости, которые поступают, не обнадеживают. Сейчас нет другого выбора, кроме как быть сильными и бороться вместе, чтобы победить этот вирус”.

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Фото: Rafa Nadal Tennis Academy.

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Источник: btu.org.ua
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