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Теннис

Стэн Вавринка принимает поздравления с Днём рождения

Евгений НикитюкНет комментариев
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Швейцарский теннисист сегодня празднует свое 35-летие.

28 марта свой День рождения отмечает Стэн Вавринка. Экс-третьей ракетке мира и чемпиону 14 турниров сегодня исполняется 35 лет.

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В коллекции Вавринки титулы на Australian Open-2014, Ролан Гаррос-2015 и US Open-2016, победа на Кубке Дэвиса-2014 в составе своей сборной и “золото” Олимпийских Игр-2008 в Пекине в паре.

Швейцарца в социальных сетях уже успели поздравить коллеги по теннисному туру, журналисты и пресс-службы турниров.

> Стэн Вавринка: “Оставайтесь дома, но все равно продолжайте двигаться”

Стэн Вавринка принимает поздравления с Днём рождения

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Источник: btu.org.ua
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