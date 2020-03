Стэн Вавринка принимает поздравления с Днём рождения

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фаворитов в ATP

Швейцарский теннисист сегодня празднует свое 35-летие.



28 марта свой День рождения отмечает Стэн Вавринка. Экс-третьей ракетке мира и чемпиону 14 турниров сегодня исполняется 35 лет.

В коллекции Вавринки титулы на Australian Open-2014, Ролан Гаррос-2015 и US Open-2016, победа на Кубке Дэвиса-2014 в составе своей сборной и “золото” Олимпийских Игр-2008 в Пекине в паре.

Швейцарца в социальных сетях уже успели поздравить коллеги по теннисному туру, журналисты и пресс-службы турниров.

> Стэн Вавринка: “Оставайтесь дома, но все равно продолжайте двигаться”

