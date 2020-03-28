Стэн Вавринка принимает поздравления с Днём рождения

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Швейцарский теннисист сегодня празднует свое 35-летие.
28 марта свой День рождения отмечает Стэн Вавринка. Экс-третьей ракетке мира и чемпиону 14 турниров сегодня исполняется 35 лет.
В коллекции Вавринки титулы на Australian Open-2014, Ролан Гаррос-2015 и US Open-2016, победа на Кубке Дэвиса-2014 в составе своей сборной и “золото” Олимпийских Игр-2008 в Пекине в паре.
Швейцарца в социальных сетях уже успели поздравить коллеги по теннисному туру, журналисты и пресс-службы турниров.
> Стэн Вавринка: “Оставайтесь дома, но все равно продолжайте двигаться”
Stan always gets his backhand playing a pretty tune 😉
Happy birthday to you, @stanwawrinka! 🥳 pic.twitter.com/tDuD8YAZkW
— Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2020
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