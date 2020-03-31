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Теннис

Экс-первая ракетка мира о паузе в сезоне: “Нет вакцины – нет тенниса”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Напомним, что из-за распространение инфекции проведение турниров было остановлено в начале марта, а возобновление Тура планируется 8 июня этого года.

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“Мне кажется, можно подводить итоги теннисного сезона. Международные турниры – это игроки всех национальностей, сотрудники, зрители и люди со всех уголков мира, которые и дают жизнь этим событиям. Нет вакцины – нет тенниса”, – написала француженка в Twitter.

> Женская теннисная ассоциация отказала в денежной компенсации игрокам и рассматривает продление сезона

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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