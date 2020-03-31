Экс-первая ракетка мира о паузе в сезоне: “Нет вакцины – нет тенниса”

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Амели Моресмо высказала своё мнение о паузе в теннисном сезоне из-за пандемии коронавируса
Напомним, что из-за распространение инфекции проведение турниров было остановлено в начале марта, а возобновление Тура планируется 8 июня этого года.
“Мне кажется, можно подводить итоги теннисного сезона. Международные турниры – это игроки всех национальностей, сотрудники, зрители и люди со всех уголков мира, которые и дают жизнь этим событиям. Нет вакцины – нет тенниса”, – написала француженка в Twitter.
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Je crois qu’on va devoir tirer un trait sur la saison 2020 de tennis. Circuit international = des joueurs et joueuses de toutes nationalités plus les encadrements, spectateurs et les personnes venant des 4 coins du monde qui font vivre ces événements.
Pas de vaccin=pas de tennis
— AmelieMauresmo (@AmeMauresmo) March 31, 2020
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Фото: Getty Images.