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Теннис

Надаль и Федерер вновь обратились к болельщикам

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вторая и четвертая ракетки мира напоминают в соцсетях, что нужно соблюдать рекомендации во время пандемии коронавируса.

Оба теннисиста остаются активными во время карантина.

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Рафаэль Надаль записал ролик во время занятий на беговой дорожке дома на Мальорке. “Как видите, ничего нового, я дома. Сейчас трудное время, но с каждым днем мы приближаемся к завершению этого трудного этапа. Сегодня я стараюсь изменить свой подход, быть позитивным, дни идут, а значит подобных дней нам осталось пережить уже меньше. Передаю вам всем приветы и всех вас подбадриваю”, – сказал испанец.

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> Как теннисисты помогают в борьбе с пандемией коронавируса

Роджер Федерер продолжает заниматься теннисом у себя во дворе. “Как видите, я снова играю со стенкой, как в старые времена. Оставайтесь активными, будьте позитивными, но и слушайте то, что вам говорят власти. Я надеюсь, что все вы здоровы и в безопасности. Поддерживайте друг друга и вместе мы это преодолеем”, – обратился к болельщикам швейцарец.

> Даяна Ястремская: “Сейчас нужно перебороть свое “хочу” и сидеть дома, быть жестче самим с собой”

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A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) on Apr 2, 2020 at 5:27am PDT

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A post shared by Roger Federer (@rogerfederer) on Apr 2, 2020 at 6:10am PDT

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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