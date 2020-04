Надаль и Федерер вновь обратились к болельщикам

Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"

Вторая и четвертая ракетки мира напоминают в соцсетях, что нужно соблюдать рекомендации во время пандемии коронавируса.



Оба теннисиста остаются активными во время карантина.

Рафаэль Надаль записал ролик во время занятий на беговой дорожке дома на Мальорке. “Как видите, ничего нового, я дома. Сейчас трудное время, но с каждым днем мы приближаемся к завершению этого трудного этапа. Сегодня я стараюсь изменить свой подход, быть позитивным, дни идут, а значит подобных дней нам осталось пережить уже меньше. Передаю вам всем приветы и всех вас подбадриваю”, – сказал испанец.

Роджер Федерер продолжает заниматься теннисом у себя во дворе. “Как видите, я снова играю со стенкой, как в старые времена. Оставайтесь активными, будьте позитивными, но и слушайте то, что вам говорят власти. Я надеюсь, что все вы здоровы и в безопасности. Поддерживайте друг друга и вместе мы это преодолеем”, – обратился к болельщикам швейцарец.

