Девятикратная чемпионка турниров Большого Шлема показала свою коллекцию полотенец с Уимблдона

Бетани Маттек-Сэндс поделилась воспоминаниями, связанными с травяным “мэйджором”



Американка записала несколько видео на своей странице в Twitter. Первым Бетани рассказала о полотенце, которое хранится у неё с 2000 года, когда она выступала ещё на юниорском турнире. Для этого ей пришлось смотреть в Википедию, чтобы вспомнить, как она тогда сыграла.

Любимым полотенцем с Уимблдона Маттек-Сэндс назвала 2016 год, когда, помимо традиционных цветов для этого турнира (пурпурного и т.д.), организаторы добавили жёлтый. Показала теннисистка полотенце и с турнира в 2017 году, когда получила серьёзную травму колена во время матча второго круга в одиночном разряде и выбыла из тенниса на восемь месяцев.

Отметим, что Маттек-Сэндс по ходу юниорской и взрослой карьеры не выиграла ни одного титула на Уимблдоне. В целом, в коллекции Бетани более 70 полотенец с британского “Шлема”. Публикации в Twitter американка сопроводила хештегом #TowelsForCharity (полотенца на благотворительность).

Напомним, что вчера организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира в этом году в связи с пандемией COVID-19.

I may or may not be a hoarder… @Wimbledon @WTA #TowelsForCharity pic.twitter.com/yhzakVyLUG

— Bethanie MattekSands (@matteksands) April 2, 2020