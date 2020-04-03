Пятница, 3 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисНадаль поблагодарил Джоковича за помощь в борьбе с коронавирусом в Испании
Теннис

Надаль поблагодарил Джоковича за помощь в борьбе с коронавирусом в Испании

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

01.04.20 21:18

Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"

01.04.20 19:00

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

01.04.20 18:20

ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля

01.04.20 18:02

Официально: организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира

Новак Джокович присоединился к инициативе испанского теннисиста и его друга Пау Газоля.

На прошлой неделе Рафаэль Надаль и баскетболист Пау Газоль призвали спортсменов в Испании поддержать их идею и помочь организации Красного Креста в Испании в борьбе с пандемией.

Читайте также:  Вальверду и Маррей вышли из Совета игроков ATP

Известно, что к инициативе Надаля и Газоля присоединились, в том числе, многие испанские теннисисты (Гарбинье Мугуруса, Карла Суарес-Наварро, Фелисиано Лопес, Роберто Баутиста-Агут и другие).

Сегодня в соцсетях Рафаэль Надаль поблагодарил за поддержку Новака Джоковича, который также стал участником благотворительной акции: “Спасибо, Новак, за твой вклад в эту кампанию, чтобы помочь нуждающимся в борьбе против коронавируса”, – написал испанец.

Напомним, что первая ракетка мира вместе с семьей объявили о закупке медицинской экипировки и оборудования для сербских больниц.

Читайте также:  Свитолина - Бенчич: анонс и прогноз полуфинал Итогового турнира WTA

На сегодня в Испании зарегистрировано более 115 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 10 тысяч – летальные.

> Тони Надаль: “Сейчас моя голова вовсе не занята теннисом”

View this post on Instagram

A huge thanks to @djokernole for the contribution to the #nuestramejorvictoria campaign helping those in need in the fight against Corona Virus. Class act 🙌🏻👏🏻 Hvala Nole!

A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) on Apr 3, 2020 at 10:30am PDT

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Getty Images.

Читайте также:  Расписание: Ястремская в четверг будет бороться за выход в полуфинал

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 − 8 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
В одном интервью Свитолина не вспомнила слово Украина – Шкиль

Тони Надаль: “Сейчас моя голова вовсе не занята теннисом”

Сергей Стаховский
Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Девятикратная чемпионка турниров Большого Шлема показала свою коллекцию полотенец с Уимблдона

Стефанос Циципас: “Думал, что новость об отмене Уимблдона – это первоапрельская шутка”

Закрыть