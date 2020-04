Надаль поблагодарил Джоковича за помощь в борьбе с коронавирусом в Испании

Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"

Новак Джокович присоединился к инициативе испанского теннисиста и его друга Пау Газоля.



На прошлой неделе Рафаэль Надаль и баскетболист Пау Газоль призвали спортсменов в Испании поддержать их идею и помочь организации Красного Креста в Испании в борьбе с пандемией.

Известно, что к инициативе Надаля и Газоля присоединились, в том числе, многие испанские теннисисты (Гарбинье Мугуруса, Карла Суарес-Наварро, Фелисиано Лопес, Роберто Баутиста-Агут и другие).

Сегодня в соцсетях Рафаэль Надаль поблагодарил за поддержку Новака Джоковича, который также стал участником благотворительной акции: “Спасибо, Новак, за твой вклад в эту кампанию, чтобы помочь нуждающимся в борьбе против коронавируса”, – написал испанец.

Напомним, что первая ракетка мира вместе с семьей объявили о закупке медицинской экипировки и оборудования для сербских больниц.

На сегодня в Испании зарегистрировано более 115 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 10 тысяч – летальные.

