Понедельник, 6 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисНик Кириос присоединился к благотворительному движению, чтобы помочь нуждающимся
Теннис

Ник Кириос присоединился к благотворительному движению, чтобы помочь нуждающимся

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 19:00

Марианна Закарлюк: "Отменила бы все турниры до сентября и дала бы возможность игрокам пожить жизнью нормальных людей"

Сегодня, 12:05

Роджер Федерер – победитель турнира первых ракеток мира в ATP

Вчера, 12:01

Голосование: Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Турнир первых ракеток мира

01.04.20 21:18

Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"

Австралийский теннисист решил поддержать тех, кто не может прокормить себя во время пандемии коронавируса.

В начале апреля неравнодушные пользователи соцсетей начали распространять публикации с хештегом #JoinTheCause (присоединяйся к делу). Каждый, кто хочет помочь нуждающимся, должен скопировать и опубликовать стандартный текст сообщения. Ник Кириос также решил заявить о готовности поддержать тех, кто остался без еды во время кризиса, и присоединился к движению #JoinTheCause.

Читайте также:  Роджер Федерер: "При встрече люди никогда не говорили мне гадости в лицо"

> Финалист US Open лично занимается доставкой продуктов в Пакистане

Напомним, что в начале года Ник Кириос собирал средства для помощи Австралии во время лесных пожаров.

View this post on Instagram

A post shared by NK (@k1ngkyrg1os) on Apr 5, 2020 at 8:46pm PDT

“Если ЛЮБОЙ из вас сейчас не работает, не получает доход и у него заканчивается еда, или же просто трудное время… пожалуйста, не идите спать на голодный желудок. Не бойтесь и не стесняйтесь отправить мне личное сообщение. Я буду более чем счастлив поделиться с вами чем-нибудь, что у меня есть. Даже если это упаковка макарон, буханка хлеба или молоко. Я оставлю еду у дверей и не буду задавать никаких вопросов”.

Читайте также:  Любовь Костенко: "Очень обидно за себя и людей, которые за меня болели"

> Младенович и Цонга отдали свои спортивные вещи на благотворительный аукцион

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три + десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Младенович и Цонга отдали свои спортивные вещи на благотворительный аукцион

Роджер Федерер
Роджер Федерер сделал заявление по поводу своего будущего

Александр Зверев ответил на вопросы болельщиков в Instagram

Во Франции хотят провести серию национальных турниров этим летом

СМИ: Испанская федерация работает над созданием национального летнего тура

Закрыть