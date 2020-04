Ник Кириос присоединился к благотворительному движению, чтобы помочь нуждающимся

Марианна Закарлюк: "Отменила бы все турниры до сентября и дала бы возможность игрокам пожить жизнью нормальных людей"

Австралийский теннисист решил поддержать тех, кто не может прокормить себя во время пандемии коронавируса.



В начале апреля неравнодушные пользователи соцсетей начали распространять публикации с хештегом #JoinTheCause (присоединяйся к делу). Каждый, кто хочет помочь нуждающимся, должен скопировать и опубликовать стандартный текст сообщения. Ник Кириос также решил заявить о готовности поддержать тех, кто остался без еды во время кризиса, и присоединился к движению #JoinTheCause.

Напомним, что в начале года Ник Кириос собирал средства для помощи Австралии во время лесных пожаров.

