Ник Кириос присоединился к благотворительному движению, чтобы помочь нуждающимся

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Австралийский теннисист решил поддержать тех, кто не может прокормить себя во время пандемии коронавируса.



В начале апреля неравнодушные пользователи соцсетей начали распространять публикации с хештегом #JoinTheCause (присоединяйся к делу). Каждый, кто хочет помочь нуждающимся, должен скопировать и опубликовать стандартный текст сообщения. Ник Кириос также решил заявить о готовности поддержать тех, кто остался без еды во время кризиса, и присоединился к движению #JoinTheCause.

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Напомним, что в начале года Ник Кириос собирал средства для помощи Австралии во время лесных пожаров.

View this post on Instagram A post shared by NK (@k1ngkyrg1os) on Apr 5, 2020 at 8:46pm PDT

“Если ЛЮБОЙ из вас сейчас не работает, не получает доход и у него заканчивается еда, или же просто трудное время… пожалуйста, не идите спать на голодный желудок. Не бойтесь и не стесняйтесь отправить мне личное сообщение. Я буду более чем счастлив поделиться с вами чем-нибудь, что у меня есть. Даже если это упаковка макарон, буханка хлеба или молоко. Я оставлю еду у дверей и не буду задавать никаких вопросов”.

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Фото: Getty Images.