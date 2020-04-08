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Теннис

Чемпион молодежного Итогового турнира поддержал медиков в Бергамо

Евгений НикитюкНет комментариев
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Янник Синнер вместе со своей командой сделали благотворительный взнос.

18-летний итальянец, его тренер Риккардо Пьятти и агентство «Star Wings» отдали 12,5 тысяч евро на нужды службы неотложной медицинской помощи в Бергамо. Напомним, ранее теннисист запустил в соцсетях благотворительный челлендж для болельщиков.

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«Единство в Италии на протяжении всего этого кризиса было невероятным. Среди многих тысяч итальянцев, которые уже помогли нам в этот период, я хочу поприветствовать 250 добровольцев. Это те люди, которые недавно собрались в Бергамо, чтобы построить полевой госпиталь всего за 8 дней. Благодаря такому единству мы пройдем через этот этап».

Янник также предлагает всем желающим поддержать его взнос и сделать свое пожертвование в рамках помощи медслужбам в Бергамо. В 2019 году Янник Синнер стал победителем турнира Next Gen ATP Finals в Милане.

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A post shared by Jannik Sinner (@janniksin) on Apr 5, 2020 at 7:07am PDT

Добровольные пожертвования
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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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