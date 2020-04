Чемпион молодежного Итогового турнира поддержал медиков в Бергамо

Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"

Янник Синнер вместе со своей командой сделали благотворительный взнос.



18-летний итальянец, его тренер Риккардо Пьятти и агентство «Star Wings» отдали 12,5 тысяч евро на нужды службы неотложной медицинской помощи в Бергамо. Напомним, ранее теннисист запустил в соцсетях благотворительный челлендж для болельщиков.

«Единство в Италии на протяжении всего этого кризиса было невероятным. Среди многих тысяч итальянцев, которые уже помогли нам в этот период, я хочу поприветствовать 250 добровольцев. Это те люди, которые недавно собрались в Бергамо, чтобы построить полевой госпиталь всего за 8 дней. Благодаря такому единству мы пройдем через этот этап».

Янник также предлагает всем желающим поддержать его взнос и сделать свое пожертвование в рамках помощи медслужбам в Бергамо. В 2019 году Янник Синнер стал победителем турнира Next Gen ATP Finals в Милане.

