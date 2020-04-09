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Теннис

“Теннис объединяется”. ATP и WTA сделали совместный анонс

Евгений НикитюкНет комментариев
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В социальных сетях пресс-службы теннисных Туров опубликовали интригующий тизер.

“Скоро… Теннис объединяется. 10 апреля”, – говорится в публикациях, которые разместили на официальных страницах ATP и WTA. Больше подробностей, какая акция или событие ждут болельщиков в пятницу, не сообщается.

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Напомним, что соревнования в ATP, WTA, ITF и ATP Challenger Tour приостановлены до 13 июля.

Ранее организаторы турнира в Мадриде объявили о предстоящем виртуальном теннисном чемпионате с участием топ-игроков.

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A post shared by ATP Tour (@atptour) on Apr 8, 2020 at 9:01am PDT

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A post shared by WTA (@wta) on Apr 8, 2020 at 9:00am PDT

Добровольные пожертвования
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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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