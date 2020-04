“Теннис объединяется”. ATP и WTA сделали совместный анонс

Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"

Марианна Закарлюк: "В детстве нас с сестрой готовили будто к армии"

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

Марианна Закарлюк: "Отменила бы все турниры до сентября и дала бы возможность игрокам пожить жизнью нормальных людей"

В социальных сетях пресс-службы теннисных Туров опубликовали интригующий тизер.



“Скоро… Теннис объединяется. 10 апреля”, – говорится в публикациях, которые разместили на официальных страницах ATP и WTA. Больше подробностей, какая акция или событие ждут болельщиков в пятницу, не сообщается.

Напомним, что соревнования в ATP, WTA, ITF и ATP Challenger Tour приостановлены до 13 июля.

Ранее организаторы турнира в Мадриде объявили о предстоящем виртуальном теннисном чемпионате с участием топ-игроков.

View this post on Instagram

A post shared by ATP Tour (@atptour) on Apr 8, 2020 at 9:01am PDT