“Теннис объединяется”. ATP и WTA сделали совместный анонс

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В социальных сетях пресс-службы теннисных Туров опубликовали интригующий тизер.
“Скоро… Теннис объединяется. 10 апреля”, – говорится в публикациях, которые разместили на официальных страницах ATP и WTA. Больше подробностей, какая акция или событие ждут болельщиков в пятницу, не сообщается.
Напомним, что соревнования в ATP, WTA, ITF и ATP Challenger Tour приостановлены до 13 июля.
Ранее организаторы турнира в Мадриде объявили о предстоящем виртуальном теннисном чемпионате с участием топ-игроков.
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Фото: Getty Images.