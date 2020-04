Элизе Мертенс: “На турнирах я говорю себе, что хочу побывать дома, но сейчас снова хочу путешествовать”

Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

Бельгийская теннисистка рассказала о своём времяпрепровождении во время карантина



Свой карантин 23-я ракетка мира проводит в городе Хамонт-Ахел, который является её официальной резиденцией.

“Во время выступления на турнирах я говорю себе, что хочу побывать дома, но сейчас я снова хочу путешествовать. Это довольно необычное ощущение просто не играть, потому что ранее со мной никогда такого не было. Максимум я брала перерыв на две недели и затем снова возвращалась к турнирам.

На улицах в моём городе обычно шумно и ездят машины, но сейчас совсем тихо и иногда проезжают автомобили. Чтобы чем-то себя занять, я стараюсь делать упражнения. У меня дома стоят тренажёры, так что я работаю над скоростью, выносливостью и физической формой. Я могу делать всё.

Отмена Уимблдона была настоящим шоком, и теперь мы остались без тенниса ещё минимум на три месяца, потому что никто не знает, когда будет возможность возобновить турниры. Мы ничего не можем с этим сделать, и я надеюсь, что все остаются дома. То, что сейчас происходит в мире, гораздо важнее спорта. Когда вы просто смотрите новости, это одно дело, но на самом деле это огромная проблема. Надеюсь, скоро найдётся её решение”.

@ home ab workout 💥Last week I asked a question on my story ,what you would like me to post and most of you said: ab workout. Here are exercises you can do at home and you need nothing else besides your body strength (and motivation)! Enjoy Let me know what you think #homeworkout #corestrength #workwednesday #fitness #at #home #absworkout #core #coreworkout #abs #exercise #workout

