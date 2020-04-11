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Теннис

Элизе Мертенс: “На турнирах я говорю себе, что хочу побывать дома, но сейчас снова хочу путешествовать”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Во время выступления на турнирах я говорю себе, что хочу побывать дома, но сейчас я снова хочу путешествовать. Это довольно необычное ощущение просто не играть, потому что ранее со мной никогда такого не было. Максимум я брала перерыв на две недели и затем снова возвращалась к турнирам.

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На улицах в моём городе обычно шумно и ездят машины, но сейчас совсем тихо и иногда проезжают автомобили. Чтобы чем-то себя занять, я стараюсь делать упражнения. У меня дома стоят тренажёры, так что я работаю над скоростью, выносливостью и физической формой. Я могу делать всё.

Отмена Уимблдона была настоящим шоком, и теперь мы остались без тенниса ещё минимум на три месяца, потому что никто не знает, когда будет возможность возобновить турниры. Мы ничего не можем с этим сделать, и я надеюсь, что все остаются дома. То, что сейчас происходит в мире, гораздо важнее спорта. Когда вы просто смотрите новости, это одно дело, но на самом деле это огромная проблема. Надеюсь, скоро найдётся её решение”.

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@ home ab workout 💥Last week I asked a question on my story ,what you would like me to post and most of you said: ab workout. Here are exercises you can do at home and you need nothing else besides your body strength (and motivation)! Enjoy Let me know what you think #homeworkout #corestrength #workwednesday #fitness #at #home #absworkout #core #coreworkout #abs #exercise #workout

Публикация от Elise Mertens (@mertenselise) 25 Мар 2020 в 5:32 PDT

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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