Организаторы Мастерса в Монако назвали даты проведения турнира в 2021 году

Турнир в Монте-Карло в следующем сезоне пройдет с 10 по 18 апреля.



Пресс-служба “Rolex Monte-Carlo Masters” сообщила даты проведения соревнований в 2021 году: 10-18 апреля 2021 года.

Напомним, что ранее глава АТР Андреа Гауденци заявил, что в Туре рассматривают возможности перенести два грунтовых Мастерса (Рим и Мадрид) на осень.

В сезоне-2019 чемпионом турнира в Монте-Карло стал итальянец Фабио Фоньини.

