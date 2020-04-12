Организаторы Мастерса в Монако назвали даты проведения турнира в 2021 году

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Турнир в Монте-Карло в следующем сезоне пройдет с 10 по 18 апреля.
Пресс-служба “Rolex Monte-Carlo Masters” сообщила даты проведения соревнований в 2021 году: 10-18 апреля 2021 года.
Напомним, что ранее глава АТР Андреа Гауденци заявил, что в Туре рассматривают возможности перенести два грунтовых Мастерса (Рим и Мадрид) на осень.
В сезоне-2019 чемпионом турнира в Монте-Карло стал итальянец Фабио Фоньини.
> Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона
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