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Теннис

Организаторы Мастерса в Монако назвали даты проведения турнира в 2021 году

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Турнир в Монте-Карло в следующем сезоне пройдет с 10 по 18 апреля.

Пресс-служба “Rolex Monte-Carlo Masters” сообщила даты проведения соревнований в 2021 году: 10-18 апреля 2021 года.

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Напомним, что ранее глава АТР Андреа Гауденци заявил, что в Туре рассматривают возможности перенести два грунтовых Мастерса (Рим и Мадрид) на осень.

В сезоне-2019 чемпионом турнира в Монте-Карло стал итальянец Фабио Фоньини.

> Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

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A post shared by Rolex Monte-Carlo Masters (@rolexmontecarlomasters) on Apr 11, 2020 at 1:43am PDT

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Источник: btu.org.ua
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