Бенчич и Феррер сыграют в виртуальном теннисном турнире в апреле

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Элина Свитолина рассказала о жизни в карантине, расставании с Багдатисом и виртуальном теннисе
17.04.20 21:33
Элина Свитолина рассказала, возобновят ли теннисные турниры в 2020 году
Организаторы “Mutua Madrid Open” назвали новые имена участников виртуального чемпионата.
Белинда Бенчич, Сорана Кырстя, Давида Феррер и Фрэнсис Тиафо присоединились к списку участников (Энди Маррей, Люка Пуй, Анжелик Кербер, Карла Суарес-Наварро, Рафаэль Надаль, Джон Иснер, Кики Бертенс, Фиона Ферро, Давид Гоффен, Карен Хачанов, Кристина Младенович, Эжени Бушар, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Виктория Азаренко, Мэдисон Кис, Элина Свитолина, Александр Зверев, Диего Шварцман, Йоханна Конта) благотворительного виртуального турнира по теннису.
Напомним, что соревнования пройдут в конце апреля.
> Cмотрите интервью БТУ: Элина Свитолина рассказала о жизни в карантине, расставании с Багдатисом и виртуальном теннисе
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Фото: Mutua Madrid Open.