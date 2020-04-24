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Теннис

Новак Джокович запускает еженедельные трансляции с консультантом по здоровью и духовным наставником

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первая ракетка мира будет общаться с основателем компании “Cymbiotika” Шервином Джафарией.

Теннисист и его друг уже провели первый эфир в Instagram 22 апреля, который был приурочен ко Дню земли.

Шервин Джафария – консультант по здоровью и один из популярных советников “в альтернативной медицине”, а также духовный наставник знаменитостей, глав государств и ведущих спортсменов со всего мира. Джафария также является основателем компании “Cymbiotika”, которая фокусируются на природных пищевых добавках и витаминах. “Философия Шервина заключается в том, что ключ к здоровью и профилактике заболеваний лежит в полном гомеостазе, который достигается только через полное понимание психического, физического и духовного здоровья. Его послание заключается в том, что мы забыли, откуда мы пришли, и о нашей связи с Матерью-Землей. Он защищает критические аспекты взаимоотношений биологии человека с природой и того, как современный мир отключил нас от ритма природы”, – пишет о Джафарии канал “Evolve”.

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Новак Джокович обещает, что такие встречи в онлайн-режиме будут проходить каждую неделю.

“Шервин – потрясающий парень, я уверен, что он вам понравится”, – говорит Джокович о своем друге, с которым сотрудничает уже несколько лет по вопросам питания и здоровья.

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“Он прекрасной души человек, умный и чуткий, который каждый день делает свой вклад, чтобы люди жили сознательно на этой планете. Мы оба постоянно ищем ответы на все вопросы, чтобы мы могли жить более здоровыми и счастливыми”, – отметил теннисист.

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Джокович также рассказал, что одним из его кумиров является изобретатель и физик Никола Тесла.

“Он один из тех, кем я восхищаюсь. Я всегда ношу в голове его слова. Он говорил о том, что нужно быть тихим, не быть злым. Такие вибрации могут создавать чудо. Очень легко отвлекаться, становится зависимым от еды, сигарет, телевизора. Мы постоянно сталкивается с самими большими проблемами, чтобы узнать себя. Важно то, как настроится на эту волну, как жить и наслаждаться реальными вещами, из которых наша жизнь и состоит”.

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A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Apr 22, 2020 at 6:42am PDT

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A post shared by 🦉شروین 𝗖𝗵𝗲𝗿𝘃𝗶𝗻 (@chervin333) on Apr 10, 2020 at 8:30pm PDT

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Источник:
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Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua

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