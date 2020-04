Спортменка на велосипеде заехала за пределы страны и заплатила штраф

Флипкенс случайно из Бельгии заехала аж до Нидерландов

#Флипкенс

Источник – Чемпион.

Бельгийскую теннисистку Кирстен Флипкенс остановила и оштрафовала полиция за нарушение условий карантина.

Об этом сообщила сама спортсменка.

Для тренировки Флипкенс решила сделать велопрогулку на велосипеде. Бельгийская теннисистка проехала 130 км на велосипеде и пересек границу Нидерландов. При этом она даже не поняла, что оказалась на территории другого государства.

Когда Кирстен вернулась к Бельгии, ее остановили полицейские и выписали штраф в размере 250 евро.

Voor alle duidelijkheid, nee moest ik niet in Nederland zijn. En nee er stond nergens aangegeven op mijn fietsroute dat ik Nederland binnen was gereden. Ja ik was in system. Maar wees redelijk en vooral consequent @federalepolitie @politielommel

— Kirsten Flipkens (@FlipperKF) April 24, 2020