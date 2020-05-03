Жена Надаля: “У меня всегда была четкая позиция, что знаменитость у нас Рафа, а не я”

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Мэри Перельо в телефонном интервью испанской прессе рассказала о жизни на карантине и своей работе в благотворительного фонде Рафаэля Надаля.



– Пока вы находитесь на карантине, не приходится скучать?

– Сейчас дни очень короткие, мне некогда скучать. Все это очень странно. Я много работаю, но время пролетает просто незаметно. Сейчас у нас много забот в Фонде Рафаэля Надаля. Обычно мы помогаем тем, у кого есть финансовые, семейные или социальные трудности, но из-за кризиса ситуация только усугубилась.

– Какую работу можно выполнять из дома?

– Многие из запланированных встреч проходят в формате онлайн. Здесь на Мальорке мы помогаем семьям, которым нужна поддержка по продуктам или средствам гигиены. Мы также рассылаем рекомендации для родителей, как они могут получить социальную помощь и субсидии. В нашем центре в Валенсии, например, нас просили помочь со школьными принадлежностями во время карантина.

– Это для вас первый год замужества, Фонд работает 10-й год… и вы все дома. Вы представляли, что будете находиться в такой ситуации? Какие уроки вы для себя вынесли?

– Такое невозможно представить, экстраординарная ситуация, которая будто бы не происходит в реальности. Если говорить об уроках, то я предпочитаю фокусироваться на положительной стороне. Я верю в то, что в ответ на настоящее добро всегда возникает новое добро. Думаю, что в обществе мы так и живем и это тот способ, с которым мы сможем двигаться дальше.

– Как вы думаете, изменится ли мир? Люди станут больше поддерживать друг друга?

– Думаю, что в личных отношениях люди будут более сознательными, после всего того, что мы переживаем на социальном уровне. Я уверена, что мир изменится сильно, хотя я и не знаю полностью, какие это будут перемены. Неравные возможности проявятся только сильнее, но в то же время люди будут больше поддерживать друг друга. Мы видим, что вирус может влиять на всех нас в равной степени.

– Фонд Рафаэля Надаля был также создан в трудное время – после кризиса в 2008 году. Вы помните, как возникла эта идея?

– Очень хорошо, хотя это было 12 лет назад и я еще училась в университете. Тогда на социальном уровне у многих были трудные времена, и Рафаэль объяснял мне, как развивается эта его идея. Уже в то время он был значимой фигурой в теннисе и принимал участие в разных благотворительных акциях и инициативах. На определенном этапе он и его семья, особенно его мама, подумали, что было бы здорово создать собственный фонд и помогать наиболее нуждающимся группам: мальчикам и девочкам. Через два года все стало реально и были запущены первые два проекта.

– 10 лет – это долгий период… вероятно, что есть такие воспитанники, которые уже выросли.

– Да, это очень много лет и есть очень много историй. На самом деле я пережила много вдохновляющих моментов, когда наша работа приносила желаемую отдачу. Это волшебно. Есть девушка, её зовут Паллави, она живёт в Индии. Я помню, как мы приезжали туда с 2010 года, потому что там есть наш образовательный теннисный центр. Она начинала там учиться и теперь ей 19 лет, она уже сама 2 года как занимается обучением новых воспитанников, пока сама учится в университете.

– Это не есть типичное достижение для женщины в Индии.

– Особенно в её случае. Пол и принадлежность к определенной касте создают неравенство и такова их реальность. История с Паллави прекрасна тем, что у неё были возможности, а она сама благодаря своим усилиям и ежедневному труду сумела достичь своих целей. Она росла, занимаясь теннисом, изучала английский язык, боролась каждый день и в итоге сумела поступить в университет. Она также занимается тренерской деятельностью и сможет получить работу в центре, где сама же и выросла.

– Как вы думаете, смогут ли они отметить 10-летие Фонда?

– Эта дата в октябре, так что, возможно… Но ситуация очень неоднозначная и я даже и не смею делать какие-нибудь предположения. Мне бы это очень понравилось, потому что это означало, что ситуация улучшается, но мы увидим, как оно будет на самом деле.

– Если бы не карантин, куда бы вы должны были поехать?

– У меня были встречи в Мадриде и Барселоне, а из-за тенниса, конечно же, сейчас бы мы вернулись из Монте-Карло и были бы в Барселоне. Вся эта ситуация означает, что мы смотрим не на то, что могло бы произойти, а на то, что происходит на самом деле и с чем мы имеем дело. И к этому мы стараемся относиться с позитивом. Вот почему я фокусируюсь на работе в онлайн-режиме, стараясь помочь тем, кто в этом нуждается больше всего.

– Чего вам больше всего не хватает из жизни в Туре?

– Что ж, я не знаю… Я предпочитаю жить настоящим и просто двигаться дальше в этой необычной ситуации.

View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) on Jan 28, 2019 at 1:43am PST

– Каким будет эффект для тенниса?

– Теннисные турниры проходят каждую неделю в разных странах… Но мне кажется, сейчас еще рано делать какие-то выводы. В любом случае, в приоритете остается кризис, который касается нашего здоровья, а с остальными проблемами будем справляться по мере их поступления.

– Можно представить, что у Рафы появилось больше времени, чтобы помогать в той же работе с Фондом или он всегда вовлечен в его работу?

– У нас маленькая, но отличная команда, и мы все делаем свой вклад. Я слежу за всем каждый день, также я во многом полагаюсь на Ану Марию, маму Рафаэля и президента Фонда. Мы общаемся практически каждый день, это для нас обычное дело, независимо от карантина. Рафаэль очень вовлечен в эту работу и в принятие решений, но естественно, что его профессиональные обязанности, не позволяют ему быть вовлеченным настолько, насколько он бы сам того хотел.

– Недавно он вернулся в соцсети после долгого отсутствия.

– Конечно, у него сейчас есть больше времени для всего, он занимается проектом помощи для Красного Креста. Наш Фонд также оказывает помощь. Рафаэль вовлечен в разные инициативы и помогает, чем может, из дома.

– Мы видели, как он играл в теннис со своей сестрой во дворе. Но Академия находится совсем близко, он не тренируется там?

– Нет, мы находимся на карантине, как и все. С самого первого дня это было ясно и мы можем тренироваться только дома, насколько позволяют условия.

– Чем вы занимаетесь, чтобы оставаться физически активной?

– Любые упражнения, которые можно делать. С резинками, отжимания, разные упражнения для тела… Как минимум один час в день, по крайней мере для меня.

– О вас мы вообще знаем очень мало… вы тоже ведете спортивный образ жизни?

– Я много занимаюсь, но всегда просто для себя. Ничего серьезного. Я играла в волейбол, занималась гимнастикой, фитнесом и в последнее время занимаюсь бегом. В отпуске иногда играю с Рафаэлем в паддл-теннис.

– В Инстаграме вы не активны в последнее время.

– Нет-нет, у меня нет публичных страниц.

– Но там ваше имя?

– Возможно, но это не я, это точно.

– Рафаэль всегда сохраняет личную жизнь личной. Сейчас мы видим много домашних фотографий, но без вас.

– Меня нет на этих фотографиях, потому что все они сделаны в порыве, а не по плану. Если он играл в теннис с сестрой, то они подумали, что это так весело, что стоит этим поделиться. Кроме того, у меня всегда была четкая позиция по этому поводу, что знаменитость у нас не я. Кто делал что-то, чтобы заслужить это, так это Рафа, а не я.

– В сети вас по-прежнему называют Хиска и сказано, что ваш День рождения будет 7 июля, что вам исполнится 32 года. Что из этого правда?

– Не многое… Никто в моем окружении не называет меня Хиска. И мой День рождения скоро, я однозначно буду отмечать его на карантине. Но он не в июле, осталось немного меньше дней.

View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) on Jul 27, 2019 at 2:56am PDT

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Источник:

lavanguardia.com

Фото: EFE.