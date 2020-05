Жена Надаля: “У меня всегда была четкая позиция, что знаменитость у нас Рафа, а не я”

Элина Свитолина о танцах в TikTok: "Это хорошая физическая подготовка, танцы поднимают настроение"

Мэри Перельо в телефонном интервью испанской прессе рассказала о жизни на карантине и своей работе в благотворительного фонде Рафаэля Надаля.



– Пока вы находитесь на карантине, не приходится скучать?

– Сейчас дни очень короткие, мне некогда скучать. Все это очень странно. Я много работаю, но время пролетает просто незаметно. Сейчас у нас много забот в Фонде Рафаэля Надаля. Обычно мы помогаем тем, у кого есть финансовые, семейные или социальные трудности, но из-за кризиса ситуация только усугубилась.

– Какую работу можно выполнять из дома?

– Многие из запланированных встреч проходят в формате онлайн. Здесь на Мальорке мы помогаем семьям, которым нужна поддержка по продуктам или средствам гигиены. Мы также рассылаем рекомендации для родителей, как они могут получить социальную помощь и субсидии. В нашем центре в Валенсии, например, нас просили помочь со школьными принадлежностями во время карантина.

– Это для вас первый год замужества, Фонд работает 10-й год… и вы все дома. Вы представляли, что будете находиться в такой ситуации? Какие уроки вы для себя вынесли?

– Такое невозможно представить, экстраординарная ситуация, которая будто бы не происходит в реальности. Если говорить об уроках, то я предпочитаю фокусироваться на положительной стороне. Я верю в то, что в ответ на настоящее добро всегда возникает новое добро. Думаю, что в обществе мы так и живем и это тот способ, с которым мы сможем двигаться дальше.

– Как вы думаете, изменится ли мир? Люди станут больше поддерживать друг друга?

– Думаю, что в личных отношениях люди будут более сознательными, после всего того, что мы переживаем на социальном уровне. Я уверена, что мир изменится сильно, хотя я и не знаю полностью, какие это будут перемены. Неравные возможности проявятся только сильнее, но в то же время люди будут больше поддерживать друг друга. Мы видим, что вирус может влиять на всех нас в равной степени.

– Фонд Рафаэля Надаля был также создан в трудное время – после кризиса в 2008 году. Вы помните, как возникла эта идея?

– Очень хорошо, хотя это было 12 лет назад и я еще училась в университете. Тогда на социальном уровне у многих были трудные времена, и Рафаэль объяснял мне, как развивается эта его идея. Уже в то время он был значимой фигурой в теннисе и принимал участие в разных благотворительных акциях и инициативах. На определенном этапе он и его семья, особенно его мама, подумали, что было бы здорово создать собственный фонд и помогать наиболее нуждающимся группам: мальчикам и девочкам. Через два года все стало реально и были запущены первые два проекта.

– 10 лет – это долгий период… вероятно, что есть такие воспитанники, которые уже выросли.

– Да, это очень много лет и есть очень много историй. На самом деле я пережила много вдохновляющих моментов, когда наша работа приносила желаемую отдачу. Это волшебно. Есть девушка, её зовут Паллави, она живёт в Индии. Я помню, как мы приезжали туда с 2010 года, потому что там есть наш образовательный теннисный центр. Она начинала там учиться и теперь ей 19 лет, она уже сама 2 года как занимается обучением новых воспитанников, пока сама учится в университете.

– Это не есть типичное достижение для женщины в Индии.

– Особенно в её случае. Пол и принадлежность к определенной касте создают неравенство и такова их реальность. История с Паллави прекрасна тем, что у неё были возможности, а она сама благодаря своим усилиям и ежедневному труду сумела достичь своих целей. Она росла, занимаясь теннисом, изучала английский язык, боролась каждый день и в итоге сумела поступить в университет. Она также занимается тренерской деятельностью и сможет получить работу в центре, где сама же и выросла.

– Как вы думаете, смогут ли они отметить 10-летие Фонда?

– Эта дата в октябре, так что, возможно… Но ситуация очень неоднозначная и я даже и не смею делать какие-нибудь предположения. Мне бы это очень понравилось, потому что это означало, что ситуация улучшается, но мы увидим, как оно будет на самом деле.

– Если бы не карантин, куда бы вы должны были поехать?

– У меня были встречи в Мадриде и Барселоне, а из-за тенниса, конечно же, сейчас бы мы вернулись из Монте-Карло и были бы в Барселоне. Вся эта ситуация означает, что мы смотрим не на то, что могло бы произойти, а на то, что происходит на самом деле и с чем мы имеем дело. И к этому мы стараемся относиться с позитивом. Вот почему я фокусируюсь на работе в онлайн-режиме, стараясь помочь тем, кто в этом нуждается больше всего.

– Чего вам больше всего не хватает из жизни в Туре?

– Что ж, я не знаю… Я предпочитаю жить настоящим и просто двигаться дальше в этой необычной ситуации.

