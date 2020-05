Арина Родионова: “Это ITF облажалась, что игроки зарабатывают “недостаточно” денег, а не Тим в этом виноват”

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов

На Ролан Гаррос официально перенесли дату проведения турнира

Австралийская теннисистка выступила в защиту Доминика Тима, который раскритиковал помощь игрокам



В конце апреля австриец дал интервью местным СМИ, в котором сказал, что скептически относится к созданию фонда помощи низкорейтинговым игрокам.

“Сейчас будет очень непопулярное мнение, но всё-таки. Я считаю, что всем нужно отстать от Доминика Тима по поводу его высказывания о том, что он не хочет финансово помогать низкорейтинговым игрокам. Независимо от того, сколько он заработал за свою карьеру и в этом году (все продолжают считать его деньги), это его деньги и он делает с ними, что хочет. Это не он виноват в том, что низкорейтинговые игроки зарабатывают “недостаточно” денег. Это ITF облажалась, и их работа исправить эту ситуацию. Он не должен поддаваться такому хейту из-за того, что он хорошо играет в теннис. Он не обязан делиться с нами своими деньгами”, – написала австралийка в Twitter.

> Доминик Тим: “Всегда есть те, кому срочная помощь необходима больше, чем спортсменам”

О создании Программы поддержки игроков теннисные структуры объявили 5 мая. В рамках данного фонда собрано больше шести миллионов долларов, которые будут распределены между 800 игроками.

Very unpopular opinion but here we go. I think everyone needs to get off Dominic Thiem’s back about this whole thing of him not wanting to give money to lower ranked players. Regardless of how much he made in his career and this year (everyone keeps counting his money) along, 1/2

— Arina Rodionova (@arinarodionova) May 10, 2020