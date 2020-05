Элина Свитолина: “Если бы не мама, то у меня бы не было характера победителя”

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Первая ракетка Украины приняла участие в спецпроекте “Сегодня.Lifestyle” ко Дню матери.



“Мама достаточно строго воспитывала меня в детстве. Я думаю, она знала, какую большую роль в спорте и в достижении результатов играет дисциплина. Спустя время я понимаю, что именно такое строгое воспитание мне помогло. Дисциплина и сила воли – составляющие успеха в большом спорте и эти качества воспитываются с самого детства”, – говорит Элина.

Спортсменка также отмечает, что если бы не поддержка мамы на протяжении всей ее карьеры, то она могла бы и не иметь такого успеха в жизни. Вера мамы всегда придавала теннисистке силы двигаться вперед и становиться лучшей версией себя.

“Мама всегда меня поддерживала. Это очень важно, особенно в большом теннисе, так как много времени ты проводишь в дороге, на турнирах, вдали от близких и семьи… Специфика тенниса такова, что практически каждую неделю у тебя случаются проигрыши, это тяжело… И с самого детства поддержка мамы придавала и продолжает придавать мне силу, веру в то, что я могу быть лучшей теннисисткой”, – говорит Свитолина.

Элина вспоминает, что когда уехала из Одессы, они постоянно были вместе с мамой, много разговаривали и рассуждали. “Думаю, что именно тот наш период помог мне сделать выбор в сторону профессиональной теннисной карьеры”, – отмечает спортсменка.

Не менее важную роль в профессионализме Элины Свитолиной сыграли и важные советы мамы Елены, которые теннисистка помнит по сей день. Именно эти слова сделали из нее победителя.

“Совет, который я очень хорошо помню: “Если ты из Украины и хочешь, чтобы тебя заметили на мировой арене, ты должна работать намного больше, чем спортсмены, например, из Англии или Штатов. Ты должна показывать лучшие результаты”. – Об этом я знала с детства и эти знания сформировали мой характер, научили работоспособности. Я постоянно работаю над собой – на корте и в жизни. Если бы не мама, то у меня бы не было характера победителя. С праздником, любимая мама!” – отметила теннисистка.

