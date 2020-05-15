Теннисный сезон приостановили до 31 июля

Руководство ATP и WTA сообщили о продлении паузы еще на несколько недель. Это решение было принято из-за пандемии коронавируса. Сезон был приостановлен до 31 июля.

Таким образом, спортсмены не смогут сыграть на таких турнирах, как ATP в Ньюпорте, Гамбурге, Лос-Кабос, Гштааде, Атланте и Китцбюэле, а также WTA в Баштаде, Лозанне, Бухаресте и Юрмале.

Глава ATP Андреа Гауденци сообщил, что на данный момент обдумываются все возможные варианты возобновления сезона, но он начнется только после того, как все будет безопасно.

«В том числе еще рассматривается вариант переноса турниров на более поздний срок. Как и всегда, при принятии любого решения мы ставим в приоритет здоровье и благополучие всего теннисного сообщества», – сказал глава ATP Андреа Гауденци.