Пятница, 15 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисТеннисный сезон приостановили до 31 июля
Теннис

Теннисный сезон приостановили до 31 июля

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Руководство ATP и WTA сообщили о продлении паузы еще на несколько недель. Это решение было принято из-за пандемии коронавируса. Сезон был приостановлен до 31 июля.

Таким образом, спортсмены не смогут сыграть на таких турнирах, как ATP в Ньюпорте, Гамбурге, Лос-Кабос, Гштааде, Атланте и Китцбюэле, а также WTA в Баштаде, Лозанне, Бухаресте и Юрмале.

Глава ATP Андреа Гауденци сообщил, что на данный момент обдумываются все возможные варианты возобновления сезона, но он начнется только после того, как все будет безопасно.

Читайте также:  Роман Яремчук близок к возвращению в строй

«В том числе еще рассматривается вариант переноса турниров на более поздний срок. Как и всегда, при принятии любого решения мы ставим в приоритет здоровье и благополучие всего теннисного сообщества», – сказал глава ATP Андреа Гауденци.

загрузка...
Тэги: ATPWTAглавное
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать + 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Жиль Симон: “Главный вопрос состоит в том, будут ли организаторы проводить турнир, если не все игроки смогут приехать?”

В Калифорнии пройдет выставочный турнир на грунте

Жена Джоковича: “В марте в 2018 году Новак сказал всей команде, что хочет уйти из тенниса”

Энди Роддик: “Слова мамы Джоковича – это не самое тревожное, что мы услышали от них за последние недели”

Белинда Бенчич: “На карантине стараюсь научиться лучше готовить, и это довольно весело”

Закрыть