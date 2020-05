Жена Джоковича: “Новак хочет еще одного ребенка, но мне достаточно двоих детей”

Новости

Новак Джокович и его семья стали героями программы “In Depth” американского журналиста Грэхэма Бенсингера.

“Хотим ли мы еще одного ребенка? Что ж, я воспитала двоих детей, отдавая им все силы, – рассказывает супруга теннисиста. – Если честно, я выросла в семье, где было двое детей, у меня две руки… Я чувствую, что посвятила всю себя Стефану и Таре и я все еще хочу продолжать отдавать им свою энергию. И также у меня есть Новак, он тоже как ребенок, потому что он тоже нуждается в большом количестве внимания. Так что, у меня заняты руки. Не думаю, что мне нужно еще. Я понимаю, что он многое упускает, поэтому он хочет еще одного ребенка. Наверное, когда бы Новак закончил карьеру, ему бы хотелось как бы сделать еще одну попытку и пройти этот путь, начиная с младенчества ребенка. Так что, я не говорю «нет» жизни, но я говорю «нет» в качестве своего личного выбора.

Материнство кардинально изменило меня. Потому что я была сфокусирована на Новаке и на его карьере, на его нуждах в большей мере. Это расстраивает, когда ты в некотором роде сталкиваешься с тем, что твои нужды не удовлетворены. Я не уделяла внимание тому, что на самом деле нужно мне. В какой-то момент я уже не могла направлять это расстройство в адрес Новака, думая, что это его ошибка, потому что это не была его ошибка, это был мой выбор. И вдруг, когда я стала мамой, мне очень понравилось то, что сделал со мной Стефан. Думаю, он абсолютно перевернул мою жизнь и заставил понять, что я действительно должна заботиться о себе.

View this post on Instagram A post shared by Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) on Mar 6, 2019 at 9:01am PST

Чтобы быть хорошей мамой, я должна сама к себе хорошо относиться. Знаете, как говорят, что дети должны опираться на плечи своих родителей. А я чувствовала себя так, мол, как же мне растить ребенка, который превзойдет своего отца? Если его отец постоянно работает над собой, постоянно улучшает свои результаты, который в 30 лет уже стал исторической личностью. Мне же тогда нужно сделать что-то особенное, чтобы вырастить такого ребенка. Так я и начала задумываться об этом, от чего я стала очень переживать как мама. Я чувствовала, что это полностью разбило мое собственное представление о себе. Я то думала, что я супер-женщина, я могу делать все, я могу соответствовать ожиданиям моего мужа, моих детей.

> Елена Джокович вспоминает события двухлетней давности, когда её муж больше не хотел заниматься теннисом

К счастью, вот это всё со мной произошло, и тогда однажды я проснулась и решила, что с меня довольно. Что мне нужно подумать о том, что нужно мне, и тогда уже я смогу отдавать другим. Это решение пришло ко мне во время Уимблдона (в 2016 году), прямо посреди турнира я решила, что мне нужно отправиться в духовную поездку в Эквадор. Это был прекрасный опыт, было важно провести время наедине с собой. Я буквально за два дня собралась и решила, что поеду. Это был тот период, когда Новак только выиграл Ролан Гаррос. Обычно к этому этапу в сезоне я уже чувствую себя измотанной, потому что оставляю много сил и эмоций на каждом турнире. Каждый раз после Ролан Гаррос я чувствовала, что вся моя энергия закончилась. И теперь мне нужен был перерыв. Я сказала, мол, извини, мне просто надо уехать. И он сказал, что, окей, я понимаю, я рад, если ты хочешь уехать и сделать что-то для себя. Новак всегда высказывает свою поддержку. Он сказал, что я это заслужила, и он всегда так отвечает. К сожалению, он проиграл, когда я уехала, так что, после этого у нас был разговор, что-то вроде: «Я не уверен, что ты должна уезжать посреди турнира. Возможно попозже».

View this post on Instagram A post shared by Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) on Jul 5, 2016 at 12:08pm PDT

Я рада, что мы прошли через эти трудности, потому что мы стали гораздо сильнее. Мы страстная пара, поэтому мы часто сталкиваемся лбами. И сейчас у меня есть эта часть меня, как мамы, это в чем-то тормозит его или его решения. Он хочет лететь туда, куда хочет, или подниматься настолько высоко, насколько хочет, заниматься теми или иными делами. И тут появляюсь я и говорю, что, знаешь, у нас есть двое детей и мы вместе решили, что они у нас будут, поэтому нам нужно подстроить под это наши решения. Благодаря таким трудностям я смогла найти спокойствие внутри себя. Я также поняла, что хочу прожить эту жизнь, имея цель. Я не хочу быть жертвой жизненных обстоятельств, мол, я делаю так, потому что должна или он мне так сказал, или из-за того, что он это делает, мне тоже нужно это делать. Как будто у меня нет выбора. Но я поняла, что выбор есть, что я не жертва жизни, что я хочу прожить на полную. Поэтому все решения, которые я принимаю, должны давать моему организму энергию, чтобы я прожила эту жизнь не бесцельно. Это также научило меня, что Новак уже находится в этом состоянии. И все что он делает, это как раз то, чему я старалась научиться. Он очень хорош в том, чтобы заботиться о себе. Когда-то я думала, что это очень эгоистично, но на самом деле, нет. Все так должны поступать, чтобы у них была эта энергия и любовь, которую потом можно отдавать. Он всегда очень заботливый и любящий человек. Дети же учат его быть более терпеливым, потому что им на все требуется время. У него же этого времени нет (поэтому он тенерпелив). Из-за этого создаётся хороший баланс.

Какое-то время в наших отношениях я старалась с ним соревноваться. Я знаю, что довольно смело такое заявлять перед миллионами зрителей. Я чувствовала, что я тоже заслужила, что мне не воздают должное за то, что я делаю, потому что я делаю это за кулисами. Моё эго за это боролось, потому что я чувствовала, что могу высказать гораздо больше, но должна делать это тихо. Потому что если ты женщина, то ты не можешь о многом заявлять, у тебя есть определенный образ жены спортсмена. Образ того, как ты должна выглядеть, как должна себя вести. А я не слишком хорошо подхожу под этот стереотип. И я рада, что не подхожу, потому что мне это не нужно. Многие меня за это осуждали. Изначально я старалась подстроиться, это значило, что мне нужно интересоваться модой, тем, как я сама выгляжу, и все такое. Это все увлекательно, но не вдохновляет меня. Это стало для меня своего рода соревнованием. Я сказала себе, что покажу, что мы можем быть кем-то больше, чем просто девушкой или женой. И да, я всегда остаюсь женой, но теперь я с гордостью ношу этот статус, а не так, мол, окей, я жена, буду сидеть тут и улыбаться. Так что, это была потрясающая трансформация для меня”.

View this post on Instagram A post shared by Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) on May 2, 2020 at 7:35am PDT

Источник:

grahambensinger.com

Фото: Instagram.