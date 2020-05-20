Мари Боузкова провела беседу с юными теннисистами в Zoom

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Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"
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Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля
Представительница Чехии запустила еженедельный теннисный чат с детьми
“Увидев, как сейчас появляется много интервью с известными спортсменами, я решила сделать подобный формат, но с участием детей, учитывая как много слов поддержки я от них получаю. К нашей программе может подключиться каждый, кому нравится играть в теннис, и просто приятно пообщаться”, – объяснила своё решение Мари.
Свой последний турнир чешка провела в начале марта в Монтеррее, где в финале уступила Элине Свитолиной. На данный момент Боузкова занимает 47-е место в рейтинге WTA, что является её личным рекордом.
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Thank you for joining the first #TennisTalk with me today from all around the world! Would anyone like to join the next one? You can check @mb.tennistalk for more details! @wta
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