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Теннис

Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в истории

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 13:40

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Как сообщает официальный сайт журнала Forbes, десятая ракетка мира за период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года заработала 37,4 млн долларов – $3,4 млн. призовых и $34 млн. благодаря спонсорским контрактам.

Осака на обошла в данном рейтинге своего кумира Серену Уильямс, заработав на $1,4 млн. больше, и превзошла рекорд Марии Шараповой, доход которой в 2015 году составил $29,7 млн.

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В общем списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира Осака находится на 29-м месте, а Уильямс – на 33-м. Полный список из Топ-100 спортсменов с самым большим доходом будет опубликован на следующей неделе.

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Источник:
www.forbes.com

Источник: btu.org.ua
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