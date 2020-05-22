Новак Джокович: “Взаимодействие болельщиков и игрока на корте делает все вокруг прекрасным”

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Первая ракетка мира присоединился к благотворительному марафону «Побеждаем вместе» в Бразилии по приглашению экс-лидера рейтинга АТР Густаво Куэртена.



В рамках этой инициативы спортсмены объединяются, чтобы помочь в сборе средств для нуждающихся семей в Бразилии во время пандемии коронавируса. Джокович и другие звезды спорта призывают неравнодушных подключиться к этой кампании.

“Каждый раз, когда я просил твоего совета или спрашивал твое мнение, ты всегда был готов ответить и сделать это по-доброму, – рассказывает серб в интервью Куэртену. – В 2018 году в Париже ты сказал мне двигаться вперед шаг за шагом, чтобы добиться своих целей. Ранее в этом сезоне я вернулся после операции и мне казалось, что для моего восстановления мне нужно как можно быстрее вернуться на корт, чтобы я вновь заиграл на самом высоком уровне. Но это было не так. После нашего разговора я почувствовал уверенность, что должен доверять процессу. Это были твои слова и слова моей команды, где-то в глубине я почувствовал, что вы действительно правы.

Кампания «Побеждаем вместе» – это отличная инициатива, цель которой помочь 35 тысячам семей. Эту цель можно достичь только тогда, когда все вместе будут в ней участвовать. Для меня большая часть принять в ней участие, сделав свой небольшой вклад. Позитивное мышление, любовь, уважение и благодарность – это мои пожелания. У жизни и у Бога положительные планы на нас. Я в это верю. Я знаю, что у людей в Бразилии есть эта вера в свою страну, в своих людей. Я хочу пожелать всего наилучшего”.

О жизни на карантине

“Сейчас ситуация такая, что ты не знаешь, что будет дальше. С позитивной точки зрения, ты можешь провести больше времени с семьей и с собой. Это был для меня положительный опыт, потому что благодаря ему я могу стать ближе к детям, жене и семье. Да, когда они путешествуют со мной, то мы тоже проводим время вместе. Но это другое. Я фокусировался на теннисе. Сейчас все построено вокруг них, что они хотят делать, как нам организовать детские занятия. Между нами установилась потрясающая связь за последние несколько месяцев, и я очень благодарен, что у меня был такой опыт. Важно видеть картину в целом.”

О выступлении при пустых трибунах

“Похоже, что таковой будет реальность тенниса. Нам, наверное, нужно это принять, что когда мы вернемся, то будут определенные ограничения. Как минимум, зато мы сможем играть и соревноваться. Идеальный ли это вариант? Думаю, что нет. Лично я не играю в теннис только ради себя. Это связь со зрителем, когда ты приносишь радость тому, кто смотрит. Это взаимодействие между публикой и игроком на корте волшебно. Как раз оно и делает все вокруг таким прекрасным”.

О Программе поддержки игроков от АТР

“Мы заработали много денег, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь, нам повезло и мы всегда благодарны за ту жизнь, которую получили. Но есть 90-95% игроков, как и всех людей, которые испытывают трудности. Продолжают они играть или нет – это вопрос выживания для таких теннисистов. Я чувствую на себе ответственность, не только как глава Совета игроков, но и как первая ракетка мира. Мне повезло, что я сумел много заработать, и мне каким-то образом нужно сделать свой вклад, насколько это возможно. Мы говорили на эту тему с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, сейчас ведется много разговоров, и я рад тому, какую обратную реакцию демонстрирует мужской теннис в это трудное время”.

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Источник:

globoesporte.globo.com

Фото: Tennis Now.