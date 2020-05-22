Стаховский и Бондар одержали победу в миксте на групповом этапе турнира в Будапеште

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В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

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Первая ракетка Украины сегодня провел два поединка в рамках выставочных соревнований в Венгрии.



ПЕРВЫЙ ИГРОВОЙ ДЕНЬ

1-й матч: Сергей Стаховский – Петер Надь 4-1, 1-4, 2-4

2-й матч: Анна Бондар – Тимеа Бабош Дорка Драхота Сабо 2-4, 2-4

3-й матч: Сергей Стаховский / Анна Бондар – Петер Надь / Тимеа Бабош 4-2, 4-3(5)



Формат турнира предполагает групповой этап (2 группы, в каждой по 3 пары теннисист + теннисистка), в рамках которого состоятся матчи в одиночном разряде, а также в миксте. В пятницу и субботу пройдут поединки в группах, а в воскресенье будут сыграны матчи за “бронзу” (между дуэтами, которые займут вторые места в группах), а также финал между победителями групп.

В “Budapest Kupa” принимает участие и первая ракетка Украины Сергей Стаховский. Матчи проходят без зрителей, но болельщики смогут следить за ходом событий по ТВ-трансляции.

Желтая группа: Балаш / Надь; Пирош / Галфи; Марожан / Яни.

Синяя группа: Фучович / Штоллар; СТАХОВСКИЙ / Бондар; Надь / Бабош.

Трансляция турнира проходит на каналах M4 в Венгрии, а также на телеканалах Sport 1 и Sport 2 в Украине.

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Фото: Hungarian Tennis.