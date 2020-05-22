Стаховский уступил на старте турнира в Будапеште

В Венгрии происходит первый игровой день выставочных соревнований Budapest Kupa
#Стаховский
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил Петеру Надю в своем первом матче на Кубке Будапешта.
Украинец выступает в паре с Анной Бондарь.
По регламенту турнира, каждый участник пары играет одиночный матч, а потом пара играет в миксте.
Budapest Kupa
22 мая
Петер Надь – Сергей Стаховский 1:4, 4:1, 4:2
Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.
Напомним, Стаховский назвал лучшего футболиста Динамо.
Источник: champion.com.ua