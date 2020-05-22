Стаховский уступил на старте турнира в Будапеште

В Венгрии происходит первый игровой день выставочных соревнований Budapest Kupa

#Стаховский

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил Петеру Надю в своем первом матче на Кубке Будапешта.

Украинец выступает в паре с Анной Бондарь.

По регламенту турнира, каждый участник пары играет одиночный матч, а потом пара играет в миксте.

Budapest Kupa

22 мая

Петер Надь – Сергей Стаховский 1:4, 4:1, 4:2

Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

Напомним, Стаховский назвал лучшего футболиста Динамо.