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Теннис

Стаховский уступил на старте турнира в Будапеште

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В Венгрии происходит первый игровой день выставочных соревнований Budapest Kupa

#Стаховский

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил Петеру Надю в своем первом матче на Кубке Будапешта.

Украинец выступает в паре с Анной Бондарь.

По регламенту турнира, каждый участник пары играет одиночный матч, а потом пара играет в миксте.

Budapest Kupa
22 мая

Петер Надь – Сергей Стаховский 1:4, 4:1, 4:2

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Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

Напомним, Стаховский назвал лучшего футболиста Динамо.

Источник: champion.com.ua
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