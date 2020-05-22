Умер легендарный австралийский теннисист

Купера включили в международный зал теннисной славы
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Источник – UA-футбол.
На 84-м году жизни из-за продолжительной болезни скончался австралийский теннисист Эшли Купер.
Об этом сообщает Reuters.
Купер в 1958 году выиграл три из четырех турниров Большого шлема в единичном разряде. Всего австралиец четыре раза побеждал на Мейджорах в одиночке и в паре.
Также Купер в 1957 году поднимался на первую позицию в мировом рейтинге и становился победителем Кубка Дэвиса.
В 1991 году Эшли Купера включили в международный зал теннисной славы.
Ранее Стаховский уступил на старте турнира в Будапеште.
Источник: champion.com.ua