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Теннис

Цуренко снова осталась без тренера

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Украинка работала с эстонцем с конца 2019 года

#Цуренко

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассталась со своим тренером Сильвером Кар’юсом.

Об этом заявила сама теннисистка.

“Не сошлись характерами”. – заявила Цуренко.

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Live with @lesiatsurenko 🤩😁

Сообщение, распространенный Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) 22 Мая 2020 г. в 10:36 PDT

Цуренко работала с эстонским специалистом с конца 2019 года.

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Ранее Стаховский проиграл одиночную встречу Петеру Надю с Венгрии.

Напомним, Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

Источник: champion.com.ua
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