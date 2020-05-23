Цуренко снова осталась без тренера

Украинка работала с эстонцем с конца 2019 года

#Цуренко

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассталась со своим тренером Сильвером Кар’юсом.

Об этом заявила сама теннисистка.

“Не сошлись характерами”. – заявила Цуренко.

Просмотреть это сообщение в Instagram Live with @lesiatsurenko 🤩😁 Сообщение, распространенный Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) 22 Мая 2020 г. в 10:36 PDT

Цуренко работала с эстонским специалистом с конца 2019 года.

Ранее Стаховский проиграл одиночную встречу Петеру Надю с Венгрии.

Напомним, Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.