Цуренко снова осталась без тренера

Украинка работала с эстонцем с конца 2019 года
#Цуренко
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко рассталась со своим тренером Сильвером Кар’юсом.
Об этом заявила сама теннисистка.
“Не сошлись характерами”. – заявила Цуренко.
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Live with @lesiatsurenko 🤩😁
Цуренко работала с эстонским специалистом с конца 2019 года.
Ранее Стаховский проиграл одиночную встречу Петеру Надю с Венгрии.
Напомним, Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.
Источник: champion.com.ua