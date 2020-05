Джокович и Тим сыграют в выставочном туре на Балканах

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"

Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая ответили на вопросы теннисной викторины (ВИДЕО)

Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур

С 13 июня первая и третьи ракетки мира будут выступать на показательных соревнования “Adria Tour”.



Сообщается, что соревнования будут проходить в групповом формате: 8 участников будут распределены на 2 квартета, сильнейшие игроки сойдутся в финале каждого из уикэндов. Уже известны имена четырех теннисистов, которые примут участие в туре: Новак Джокович, Григор Димитров, Доминик Тим и Виктор Троицки.

Организаторы пока не сообщают, будут ли на матчи допущены зрители. Если да, тогда болельщики смогут приобрести билеты на две игровые сессии в рамках одного дня (по 2 матча на одну сессию). Все поединки поклонника тенниса смогут посмотреть в ТВ-трансляции. Вырученные средства планируют отправить на благотворительность, в том числе, в Фонд Новака Джоковича, при поддержке которого и будет проходить “Adria Tour”. В рамках Тура также состоится отдельный выставочный матч Новака Джоковича против Дамира Джумхура на корте в Сараево.

> Теннисные туры и выставочные турниры во время паузы в сезоне: все новости по теме

Djokovic, Dimitrov, Thiem and Troicki are confirmed for the Adria Tour, that will take place from June 13 to July 4. Other players to be announced. In addition Djokovic and Dzumhur will play an exhibition match in Sarajevo on July 5. pic.twitter.com/uiBNrzCzgj

— Michal Samulski (@MichalSamulski) May 22, 2020