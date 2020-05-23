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Теннис

Джокович и Тим сыграют в выставочном туре на Балканах

Евгений НикитюкНет комментариев
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С 13 июня первая и третьи ракетки мира будут выступать на показательных соревнования “Adria Tour”.

Сообщается, что соревнования будут проходить в групповом формате: 8 участников будут распределены на 2 квартета, сильнейшие игроки сойдутся в финале каждого из уикэндов. Уже известны имена четырех теннисистов, которые примут участие в туре: Новак Джокович, Григор Димитров, Доминик Тим и Виктор Троицки.

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Организаторы пока не сообщают, будут ли на матчи допущены зрители. Если да, тогда болельщики смогут приобрести билеты на две игровые сессии в рамках одного дня (по 2 матча на одну сессию). Все поединки поклонника тенниса смогут посмотреть в ТВ-трансляции. Вырученные средства планируют отправить на благотворительность, в том числе, в Фонд Новака Джоковича, при поддержке которого и будет проходить “Adria Tour”. В рамках Тура также состоится отдельный выставочный матч Новака Джоковича против Дамира Джумхура на корте в Сараево.

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Источник:
republika.rs

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Фото: AP Photo.

Источник: btu.org.ua
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