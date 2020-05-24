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Теннис

Звезда НХЛ: “Андрееску заслуживает всю славу, которая ей достаётся”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Уэйн Гретцки поделился своим мнением о канадской теннисистке

Известный в прошлом хоккеист стал гостем совместного ток-шоу ATP и WTA “Tennis United”, в котором рассказал о своих впечатлениях про свою соотечественницу, которая в прошлом году выиграла US Open.

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“Я помню, как смотрел её первый матч в Индиан-Уэллс и думал, что это одна из самых трудолюбивых спортсменок, которых я когда-либо видел в своей жизни.

Она победила на том турнире и затем в финале US Open играла перед большим количеством болельщиков, которые поддерживали соперницу – одну из величайших теннисисток в истории. Это был особенный момент. Я снимаю шляпу перед тем, как на справилась с своими нервами и давлением.

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Я говорил это многим людям: больше всего меня в ней поразило не то, как она хороша в теннисе или как она усердно работает, а то, как она ведёт себя со СМИ. Она общалась с такой выдержкой, она была так скромна и признательна.

Я думаю, что сейчас в нашей стране не найти лучшего кумира для детей. Она действительно выдающаяся спортсменка и заслуживает всю славу, которая ей достаётся”.

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Источник:
www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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