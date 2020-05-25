Понедельник, 25 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЗверев присоединился к участникам теннисного тура, который организовывает Джокович
Теннис

Зверев присоединился к участникам теннисного тура, который организовывает Джокович

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 11:30

Расписание матчей 26 мая на теннисном турнире в Ирпене

Вчера, 18:11

Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе

21.05.20 13:40

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

19.05.20 21:02

Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"

Седьмая ракетка мира сыграет на выставочных соревнованиях на Балканах.

Об этом во время пресс-конференции сообщил сам Новак Джокович, по инициативе которого и организован “Adria Tour”.

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 31 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По словам первой ракетки мира, Александр Зверев присоединился к списку уже названных участников тура (Доминик Тим, Григор Димитров, Виктор Троицки). Как рассказал Джокович, в туре хотел сыграть Милош Раонич, однако, по ряду обстоятельств от не примет участие в соревнованиях. Новак сейчас общается с другими игроками, которых он хотел бы пригласить выступить в “Adria Tour”. “Тим приедет в Сербию, Зверев, возможно, в Хорватию, а Димитров – в Сербию, Хорватию и Черногорию. Пока у нас подтверждены места проведения в Сербии 13-14 июня (Белград) и в Хорватии 20-21 июня (Задар), а с Черногорией и Боснией мы продолжаем переговоры”.

Читайте также:  Бондаренко пробилась в парный четвертьфинал турнира в Мексике

Новак Джокович также отметил, что планирует договориться с организаторами на местах о проведении женских матчей, а также встреч в парном формате. В таком случае соревнования могут продлить на 3 игровых дня в рамках одного города. Как отметил серб, все вырученные средства игроки смогут отправить в благотворительные организации по своему выбору. Сам же Джокович направит выигранные призовые в свой собственный фонд.

> Теннисные туры и выставочные турниры во время паузы в сезоне: все новости по теме

View this post on Instagram

A post shared by Adria Tour (@adriatourofficial) on May 22, 2020 at 10:23am PDT

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
mondo.rs

Читайте также:  Козлова - Свитолина: прогноз букмекеров на матч Roland Garros

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Финал с участием Ястремской попал в пятёрку самых запоминающихся матчей в Страсбурге

Первая ракетка Грузии арестован за избиение бывшей жены

Роджер Федерер: “Я не знал, нужно ли мне больше кричать на корте, чтобы люди поверили в мои старания”

Стефанос Циципас: “У меня бывает философское настроение, не все это понимают”

Цуренко: Мы не знаем, к чему готовимся

Закрыть