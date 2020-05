Зверев присоединился к участникам теннисного тура, который организовывает Джокович

Расписание матчей 26 мая на теннисном турнире в Ирпене

Седьмая ракетка мира сыграет на выставочных соревнованиях на Балканах.



Об этом во время пресс-конференции сообщил сам Новак Джокович, по инициативе которого и организован “Adria Tour”.

По словам первой ракетки мира, Александр Зверев присоединился к списку уже названных участников тура (Доминик Тим, Григор Димитров, Виктор Троицки). Как рассказал Джокович, в туре хотел сыграть Милош Раонич, однако, по ряду обстоятельств от не примет участие в соревнованиях. Новак сейчас общается с другими игроками, которых он хотел бы пригласить выступить в “Adria Tour”. “Тим приедет в Сербию, Зверев, возможно, в Хорватию, а Димитров – в Сербию, Хорватию и Черногорию. Пока у нас подтверждены места проведения в Сербии 13-14 июня (Белград) и в Хорватии 20-21 июня (Задар), а с Черногорией и Боснией мы продолжаем переговоры”.

Новак Джокович также отметил, что планирует договориться с организаторами на местах о проведении женских матчей, а также встреч в парном формате. В таком случае соревнования могут продлить на 3 игровых дня в рамках одного города. Как отметил серб, все вырученные средства игроки смогут отправить в благотворительные организации по своему выбору. Сам же Джокович направит выигранные призовые в свой собственный фонд.

