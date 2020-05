Лидеры хорватского тенниса подтвердили свое участие в выставочном туре Джоковича

Расписание матчей 27 мая на теннисном турнире в Ирпене

Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"

Марин Чилич и Борна Чорич сыграют в “Adria Tour”.



Первая и вторая ракетки хорватского тенниса будут участвовать в показательном туре, который этим летом пройдет на Балканах по инициативе Новака Джоковича. Ожидается, что Марин Чилич (АТР 37) и Борна Чорич (АТР 33) выступят на втором этапе соревнований – с 20 по 21 июня в Задаре (Хорватия).

Вчера Новак Джокович провел пресс-конференцию в Белграде, где рассказал об организации тура.

