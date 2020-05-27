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Теннис

Лидеры хорватского тенниса подтвердили свое участие в выставочном туре Джоковича

Евгений НикитюкНет комментариев
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Марин Чилич и Борна Чорич сыграют в “Adria Tour”.

Первая и вторая ракетки хорватского тенниса будут участвовать в показательном туре, который этим летом пройдет на Балканах по инициативе Новака Джоковича. Ожидается, что Марин Чилич (АТР 37) и Борна Чорич (АТР 33) выступят на втором этапе соревнований – с 20 по 21 июня в Задаре (Хорватия).

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Вчера Новак Джокович провел пресс-конференцию в Белграде, где рассказал об организации тура.

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A post shared by Sport Klub (@sport.klub) on May 26, 2020 at 7:12am PDT

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Фото: ITF.

Источник: btu.org.ua
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