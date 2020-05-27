Лидеры хорватского тенниса подтвердили свое участие в выставочном туре Джоковича

Новости
Вчера, 18:36
Расписание матчей 27 мая на теннисном турнире в Ирпене
24.05.20 18:11
Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе
21.05.20 13:40
В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков
19.05.20 21:02
Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"
Марин Чилич и Борна Чорич сыграют в “Adria Tour”.
Первая и вторая ракетки хорватского тенниса будут участвовать в показательном туре, который этим летом пройдет на Балканах по инициативе Новака Джоковича. Ожидается, что Марин Чилич (АТР 37) и Борна Чорич (АТР 33) выступят на втором этапе соревнований – с 20 по 21 июня в Задаре (Хорватия).
Вчера Новак Джокович провел пресс-конференцию в Белграде, где рассказал об организации тура.
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Фото: ITF.