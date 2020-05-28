Крейг Тайли: “Теннисное лето в Австралии скорее состоится, чем нет”

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Исполнительный директор Tennis Australia Крейг Тайли рассказал о настроении организаторов соревнований в Австралии.



“Теннисное лето в Австралии скорее состоится, чем нет. Скорее всего, турниры можно будет провести с болельщиками, которые будут соблюдать социальное дистанцирование. Это могут быть только болельщики из Австралии и Новой Зеландии или же, возможно, к тому времени некоторое количество иностранных зрителей тоже сможет присутствовать на матчах. Пока трудно ответить на этот вопрос, но мы готовимся ко всему. Мы также готовимся к такому варианту, когда придется свернуть всю деятельность (по организации турниров), если нужно будет. Но полный наш план – это проведение Открытого чемпионата Австралии в январе и проведение турниров (ATP и WTA) накануне мэйджора”.

“Мы знаем, что игроки, которые не относятся к разряду супер-звезд и не могут позволить себе существование без заработка призовых, внимательно следят за ситуацией в Австралии и с нетерпением ждут возвращения на корты хоть завтра, если ситуация безопасная. Очевидно, что нам необходимо будет, чтобы были в какой-то мере разрешены международные перелеты, и мы в принципе достаточно уверены в том, что к тому времени у нас какие-нибудь решения появятся. Я знаю, что игроки рассматривают начало следующего года как открытие теннисного сезона. Я надеюсь, что ситуация будет развиваться по-другому. Я надеюсь, что игроки смогут выступить в конце этого года… мы бы хотели, чтобы US Open и Ролан Гаррос были проведены”.

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Источник:

7news.com.au

Фото: Getty Images.