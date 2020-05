Десятая ракетка мира планирует сыграть свадьбу в этом году

Новости

Давид Гоффен и его давняя возлюбленная Стефани Туччитто хотят пожениться в сентябре.



Гоффен и Туччитто познакомились более 10 лет в одном из теннисных клубов. “Этот карантин – это была своего рода проверка для наших отношений, – шутит теннисист в интервью бельгийским СМИ. – Но все прошло очень гладко. Сколько мы знакомы, большую часть времени я нахожусь в разъездах. Теперь же мы несколько месяцев оставались вдвоем в Монако”.

Пара намерена сыграть свадьбу в конце сентября, но может изменить свои планы, если в это время в Париже стартует Ролан Гаррос. “Мы готовы перенести дату на более поздний срок, но отменять ничего не будем, просто выберем другой день в этом году”, – отметил Гоффен. В активе 29-летнего теннисиста 4 титула АТР, в 2017 году Давид Гоффен стал финалистом на Итоговом турнире АТР.

View this post on Instagram A post shared by Paris Match Belgique (@parismatchbe) on May 28, 2020 at 12:21am PDT

View this post on Instagram A post shared by Stéphanie Tuccitto (@stephanie.tuccitto) on Feb 24, 2020 at 9:02am PST

View this post on Instagram A post shared by Stéphanie Tuccitto (@stephanie.tuccitto) on Dec 7, 2019 at 1:51am PST

Фото: Instagram.