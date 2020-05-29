Десятая ракетка мира планирует сыграть свадьбу в этом году

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27.05.20 21:21
Леся Цуренко: "Во время карантина я превратила свою квартиру в спортивный зал"
Давид Гоффен и его давняя возлюбленная Стефани Туччитто хотят пожениться в сентябре.
Гоффен и Туччитто познакомились более 10 лет в одном из теннисных клубов. “Этот карантин – это была своего рода проверка для наших отношений, – шутит теннисист в интервью бельгийским СМИ. – Но все прошло очень гладко. Сколько мы знакомы, большую часть времени я нахожусь в разъездах. Теперь же мы несколько месяцев оставались вдвоем в Монако”.
Пара намерена сыграть свадьбу в конце сентября, но может изменить свои планы, если в это время в Париже стартует Ролан Гаррос. “Мы готовы перенести дату на более поздний срок, но отменять ничего не будем, просто выберем другой день в этом году”, – отметил Гоффен. В активе 29-летнего теннисиста 4 титула АТР, в 2017 году Давид Гоффен стал финалистом на Итоговом турнире АТР.
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Фото: Instagram.