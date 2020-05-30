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Теннис

В конце июня состоится показательный турнир с участием братьев Марреев

Евгений НикитюкНет комментариев
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Соревнования, организатором которых выступит сам Джейми Маррей, пройдут на кортах Национального теннисного центра.

В выставочном турнире, кроме старшего из братьев Марреев, сыграют и его младший брат Энди, а также Кайл Эдмунд и Дэн Эванс. Соревнования “Schroders Battle of the Brits” стартуют в Рохемптоне 23 июня. Цель организаторов – собрать средства (как минимум £100 тысяч) на поддержку медиков.

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Напомним, что Энди Маррей не принимал участия ни в каких соревнованиях с Финала Кубка Дэвиса в прошлом году.

В июле в Великобритании также планируют провести национальный чемпионат.

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Источник:
lta.com

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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