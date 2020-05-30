В конце июня состоится показательный турнир с участием братьев Марреев

Новости
Вчера, 20:19
Катерина Дятлова: "Очень рада, что мне представился шанс сыграть на турнире в Ирпене"
Вчера, 19:36
Элина Свитолина: "Сейчас я усиленно занимаюсь в зале, чтобы быть физически готовой к выходу на корт"
Вчера, 19:08
UTF Ladies Invitational. Дятлова оформила победу в матче с Берген
Вчера, 16:48
Катерина Козлова сыграет на выставочном турнире в Сербии
Соревнования, организатором которых выступит сам Джейми Маррей, пройдут на кортах Национального теннисного центра.
В выставочном турнире, кроме старшего из братьев Марреев, сыграют и его младший брат Энди, а также Кайл Эдмунд и Дэн Эванс. Соревнования “Schroders Battle of the Brits” стартуют в Рохемптоне 23 июня. Цель организаторов – собрать средства (как минимум £100 тысяч) на поддержку медиков.
Напомним, что Энди Маррей не принимал участия ни в каких соревнованиях с Финала Кубка Дэвиса в прошлом году.
В июле в Великобритании также планируют провести национальный чемпионат.
We’re excited to be hosting @jamie_murray’s tournament ‘Schroders Battle of the Brits’ at the National Tennis Centre on 23-28 June
And you can watch the action on @primevideosport pic.twitter.com/TiYoVyydzQ
— LTA (@the_LTA) May 29, 2020
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
lta.com
Фото: Getty Images.