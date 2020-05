В конце июня состоится показательный турнир с участием братьев Марреев

Катерина Дятлова: "Очень рада, что мне представился шанс сыграть на турнире в Ирпене"

Соревнования, организатором которых выступит сам Джейми Маррей, пройдут на кортах Национального теннисного центра.



В выставочном турнире, кроме старшего из братьев Марреев, сыграют и его младший брат Энди, а также Кайл Эдмунд и Дэн Эванс. Соревнования “Schroders Battle of the Brits” стартуют в Рохемптоне 23 июня. Цель организаторов – собрать средства (как минимум £100 тысяч) на поддержку медиков.

Напомним, что Энди Маррей не принимал участия ни в каких соревнованиях с Финала Кубка Дэвиса в прошлом году.

В июле в Великобритании также планируют провести национальный чемпионат.

We’re excited to be hosting @jamie_murray’s tournament ‘Schroders Battle of the Brits’ at the National Tennis Centre on 23-28 June

And you can watch the action on @primevideosport pic.twitter.com/TiYoVyydzQ

— LTA (@the_LTA) May 29, 2020