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Теннис

Турнир WTA в Люксембурге в этом году не состоится

Евгений НикитюкНет комментариев
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Организаторы приняли решение перенести юбилей соревнований на следующий сезон

В этом году, 19-25 октября, в Люксембурге должен был состоятся 25-й розыгрыш BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Но из-за пандемии COVID-19 организаторы решили перенести турнир на 2021 год. Действующей чемпионкой соревнований является латвийка Елена Остапенко.

Напомним, что в начале марта теннисный сезон был приостановлен из-за распространения коронавируса. Пока возобновление Туров запланировано на начало августа. По информации испанского издания Marca, на следующей неделе ATP и WTA сообщат новую информацию о судьбе сезона.

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Источник: btu.org.ua
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