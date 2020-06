Турнир WTA в Люксембурге в этом году не состоится

В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир

Организаторы приняли решение перенести юбилей соревнований на следующий сезон



В этом году, 19-25 октября, в Люксембурге должен был состоятся 25-й розыгрыш BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Но из-за пандемии COVID-19 организаторы решили перенести турнир на 2021 год. Действующей чемпионкой соревнований является латвийка Елена Остапенко.

It is with deep regret that we have to announce that this year’s edition of the BGL BNP PARIBAS LUXEMBOURG OPEN won’t take place. pic.twitter.com/uUPW2BezS0

— BGL BNP PARIBAS OPEN (@WTAluxembourg) June 5, 2020