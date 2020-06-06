Чемпион Australian Open: “Игроки не будут на 100% уверены в своей безопасности, пока не будет вакцины”

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В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир

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“Я не представляю, что игроки будут на 100% уверены в своей безопасности, пока не будет вакцины. Потому что всегда будет риск подхватить вирус, – рассказывает победитель парного Открытого чемпионата Австралии в этом сезоне в интервью WION TV. – Этот вирус очень заразный и в любом виде спорта игроки всегда находятся друг с другом в близком контакте. Я не думаю, что US Open или любой другой турнир сможет состояться, если определенное количество игроков будет чувствовать себя некомфортно или небезопасно во время выступления. Мы не можем проводить Открытый чемпионат США, если все те, кто на него проходит, не будут иметь возможности приехать на соревнования. Пока это не произойдет, мы будем стоять на месте. Чтобы турнир состоялся, нужна безопасная и надежная среда, соревнования должны проходить честно по отношению ко всем игрокам”.

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Источник:

reuters.com

Фото: Getty Images.