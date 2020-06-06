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Теннис

В Молдове трагически погибла 21-летняя чемпионка Европы

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Родные теннисистки не верят в версию события о самоубийстве

#Молдова, #Медвецькі

Источник – Регион Online.

Чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров из Молдовы Лиза Медвецькі трагически погиб в столице страны Кишиневе.

Об этом сообщает Регион Online.

Девушка выпала с 16 этажа дома. Инцидент произошел еще 1 июня. Спортсменке был всего 21 год.

В полиции предполагают, что это было самоубийство, родные девушки в это не верят. Говорят: девушка любила жизнь и строила грандиозные планы на будущее.

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Медвецькі была мастером спорта по настольному теннису. На ее счету “золото” чемпионата Европы 2010 года, а также победы на региональных и национальных турнирах Молдовы.

Напомним, в Хорватии погиб 16-летний футболист.

Источник: champion.com.ua
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