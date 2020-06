Adria Tour. Димитров и Тим записывают в свой актив победы в первых матчах

UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал

UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа

В Белграде проходит первый игровой день выставочного турнира.



Adria Tour

Сербия • 13-14 июня • мужской турнир •

ГРУППА ТИМА

Г. Димитров – Д. Лайович 4-3(2), 3-4(5), 4-1

Д. Тим – Д. Джумхур 2-0, отказ

Win the first match of the entire #AdriaTour ✅@GrigorDimitrov defeats Lajović in three sets.

Next up: Thiem vs Dzumhur live on Tennis Channel Plus→ https://t.co/tPoe44TDv0 pic.twitter.com/XVM3EF4rhC

— Tennis Channel (@TennisChannel) June 13, 2020