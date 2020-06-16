Eastern European Championships. Стаховский оформил победу в упорном матче

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Украинец успешно начинает выступление на соревнованиях в Сербии
Eastern European Championships
Белград, Сербия • 15 июня – • мужской турнир
ГРУППА D. 1-й раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Альяж Бедене (Словения) 4-6, 6-1, 6-4
Соперники провели на корте более 2 часов. В решающем сете Стаховский выполнил единственный брейк и с 6-го матчбола записал встречу в свой актив.
Seals the deal in 3. 💪@Stako_tennis defeats Aljaz Bedene 4-6, 6-1, 6-4 at the Eastern European Championship. pic.twitter.com/MJKwcCRGIS
— Tennis Channel (@TennisChannel) June 15, 2020
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Фото: Hungarian Tennis.