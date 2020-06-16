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Теннис

Eastern European Championships. Стаховский оформил победу в упорном матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Eastern European Championships
Белград, Сербия • 15 июня – • мужской турнир

ГРУППА D. 1-й раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Альяж Бедене (Словения) 4-6, 6-1, 6-4

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Соперники провели на корте более 2 часов. В решающем сете Стаховский выполнил единственный брейк и с 6-го матчбола записал встречу в свой актив.

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Фото: Hungarian Tennis.

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Источник: btu.org.ua
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