Eastern European Championships. Стаховский оформил победу в упорном матче

Украинец успешно начинает выступление на соревнованиях в Сербии



Eastern European Championships

Белград, Сербия • 15 июня – • мужской турнир

ГРУППА D. 1-й раунд

Сергей Стаховский (Украина) – Альяж Бедене (Словения) 4-6, 6-1, 6-4

Соперники провели на корте более 2 часов. В решающем сете Стаховский выполнил единственный брейк и с 6-го матчбола записал встречу в свой актив.

Seals the deal in 3. 💪@Stako_tennis defeats Aljaz Bedene 4-6, 6-1, 6-4 at the Eastern European Championship. pic.twitter.com/MJKwcCRGIS

— Tennis Channel (@TennisChannel) June 15, 2020