Губернатор Нью-Йорка разрешил проведения US Open

Турнир начнется 31 августа

Источник – Чемпион.

US Open состоится в запланированные сроки с 31 августа по 13 сентября без зрителей.

Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.

The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020