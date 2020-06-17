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Теннис

Губернатор Нью-Йорка одобрил проведение US Open

Евгений НикитюкНет комментариев
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Власти штата разрешили организаторам готовиться к Открытому чемпионату США.

Турнир должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

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Как написал в своем твиттере губернатор Эндрю Куомо, US Open состоится без зрителей.

“USTA предпримет чрезвычайные меры предосторожности для защиты игроков и персонала, включая тщательное тестирование, дополнительную уборку, дополнительное пространство в раздевалках, а также выделенное жилье и транспорт”.

> В СМИ ожидают заявление о возобновлении теннисного сезона в августе

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Фото: USTA.

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Источник: btu.org.ua
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