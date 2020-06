Губернатор Нью-Йорка одобрил проведение US Open

Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии

Власти штата разрешили организаторам готовиться к Открытому чемпионату США.



Турнир должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

Как написал в своем твиттере губернатор Эндрю Куомо, US Open состоится без зрителей.

“USTA предпримет чрезвычайные меры предосторожности для защиты игроков и персонала, включая тщательное тестирование, дополнительную уборку, дополнительное пространство в раздевалках, а также выделенное жилье и транспорт”.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.

The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020