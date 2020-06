UTS. Циципас обыграл Брауна, Тим уступает Гаске

Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

Результаты матчей первого игрового дня на втором этапе теннисной лиги Ultimate Tennis Showdown.



Ultimate Tennis Showdown

Франция • 120-21 июня • мужской турнир •

Второй этап. Первый игровой день

Б. Пэр – К. Муте 11-17, 17-12, 15-14, 15-13

Д. Гоффен – А. Попырин 20-9, 21-6, 13-11, 15-10

С. Циципас – Д. Браун 12-14, 18-13, 16-11, 15-10

Ф. Лопес – М. Берреттини 14-12, 14-8, 12-11, 16-13

Р. Гаске – Д. Тим 16-10, 15-12, 16-12, 14-17

Желтым отмечены участники, которые имеют наибольшие шансы на выход в полуфинал (организаторы решили отказаться от четвертьфинального этапа плей-офф).

View this post on Instagram

A post shared by UTS | Ultimate Tennis Showdown (@ultimate_tennis_showdown) on Jun 20, 2020 at 5:07pm PDT