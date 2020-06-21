UTS. Циципас обыграл Брауна, Тим уступает Гаске

Новости
Вчера, 20:17
Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году
18.06.20 12:06
Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона
18.06.20 10:40
Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"
17.06.20 17:58
Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа
Результаты матчей первого игрового дня на втором этапе теннисной лиги Ultimate Tennis Showdown.
Ultimate Tennis Showdown
Франция • 120-21 июня • мужской турнир •
Второй этап. Первый игровой день
Б. Пэр – К. Муте 11-17, 17-12, 15-14, 15-13
Д. Гоффен – А. Попырин 20-9, 21-6, 13-11, 15-10
С. Циципас – Д. Браун 12-14, 18-13, 16-11, 15-10
Ф. Лопес – М. Берреттини 14-12, 14-8, 12-11, 16-13
Р. Гаске – Д. Тим 16-10, 15-12, 16-12, 14-17
Желтым отмечены участники, которые имеют наибольшие шансы на выход в полуфинал (организаторы решили отказаться от четвертьфинального этапа плей-офф).
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Фото: Getty Images.