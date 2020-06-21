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Теннис

UTS. Циципас обыграл Брауна, Тим уступает Гаске

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Результаты матчей первого игрового дня на втором этапе теннисной лиги Ultimate Tennis Showdown.

Ultimate Tennis Showdown
Франция • 120-21 июня • мужской турнир •

Второй этап. Первый игровой день
Б. Пэр – К. Муте 11-17, 17-12, 15-14, 15-13
Д. Гоффен – А. Попырин 20-9, 21-6, 13-11, 15-10
С. Циципас – Д. Браун 12-14, 18-13, 16-11, 15-10
Ф. Лопес – М. Берреттини 14-12, 14-8, 12-11, 16-13
Р. Гаске – Д. Тим 16-10, 15-12, 16-12, 14-17

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Желтым отмечены участники, которые имеют наибольшие шансы на выход в полуфинал (организаторы решили отказаться от четвертьфинального этапа плей-офф).

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A post shared by UTS | Ultimate Tennis Showdown (@ultimate_tennis_showdown) on Jun 20, 2020 at 5:07pm PDT

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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