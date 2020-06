Агент Джоковича подтверждает, что первая ракетка мира пройдет тест на коронавирус

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Новак Джокович будет протестирован, но когда и где – не сообщается.



Об этом в соцсетях пишет британский журналист ВВС Рассел Фуллер. Одновременно с этим, пресса в Сербии пишет, что теннисист и вся его семья уже сдали тесты в Белграде.

Напомним, что по информации сербских СМИ, Джокович отказался проходить тестирование в Задаре вместе с другими участниками “Adria Tour” после новостей от Григора Димитрова и должен был отправиться в Белград на консультацию с эпидемиологом. Организаторы позднее сообщили, что еще 3 человек получили положительный результат. Один из них – тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники (на фотографии слева).



Сообщается, что отрицательный результат получили брат теннисиста и директор турнира Джордже Джокович, их дядя Горан Джокович, а также тренеры Новака Горан Иванишевич и Милян Аманович.

Известно, что коронавирусом заразился Борна Чорич, а Марин Чилич решил самоизолироваться на следующие 2 недели.

Novak Djokovic is yet to be tested for Covid-19, his agent confirms. But he will be tested. No word yet on when.

— Russell Fuller (@russellcfuller) June 22, 2020