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Теннис

Агент Джоковича подтверждает, что первая ракетка мира пройдет тест на коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новак Джокович будет протестирован, но когда и где – не сообщается.

Об этом в соцсетях пишет британский журналист ВВС Рассел Фуллер. Одновременно с этим, пресса в Сербии пишет, что теннисист и вся его семья уже сдали тесты в Белграде.

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Напомним, что по информации сербских СМИ, Джокович отказался проходить тестирование в Задаре вместе с другими участниками “Adria Tour” после новостей от Григора Димитрова и должен был отправиться в Белград на консультацию с эпидемиологом. Организаторы позднее сообщили, что еще 3 человек получили положительный результат. Один из них – тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники (на фотографии слева).
Агент Джоковича подтверждает, что первая ракетка мира пройдет тест на коронавирус
Сообщается, что отрицательный результат получили брат теннисиста и директор турнира Джордже Джокович, их дядя Горан Джокович, а также тренеры Новака Горан Иванишевич и Милян Аманович.

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> У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Известно, что коронавирусом заразился Борна Чорич, а Марин Чилич решил самоизолироваться на следующие 2 недели.

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Источник:
sportklub.rs

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Фото: Adria Tour; Luka Gerlanc/Cropix.

Источник: btu.org.ua
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