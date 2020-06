Борна Чорич: “Симптомов у меня нет, чувствую себя хорошо”

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

33-я ракетка мира в соцсетях обратился к болельщикам.



Ранее организаторы турнира “Adria Tour” сообщили, что тест хорватского теннисиста на COVID-19 показал положительный результат. Накануне стало известно, что Григор Димитров, с которым Чорич играл в субботу в Хорватии, заразился коронавирусом.

Борна Чорич в соцсетях написал, что чувствует себя хорошо и симптомов у него нет. Спортсмен просит всех, кто контактировал с ним в последние несколько дней, пройти тестирование. “Мне правда очень жаль, если я нанес кому-то вред. Пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы”.

Борна Чорич, как и Григор Димитров, на прошлой неделе в Задаре побывал на пресс-конференции с журналистами, на баскетбольном матче, пообщался с болельщиками в городе и провел 3 поединка в рамках группы на “Adria Tour”. Вчера Чорич выиграл заключительный поединок на групповом этапе против Педи Кристина.

Pozdrav svima, zelim vas informirati da sam pozitivan na Covid-19. Molim svih koji su bili u kontaktu sa mnom zadnjih nekoliko dana da se testiraju. Jako mi je zao ako sam prouzrocio bilo kome problem. Dobro se osjecam i nemam simptome. Cuvajte se. Saljem svima puno ljubavi!

