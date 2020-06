Джокович сдал положительный тест на коронавирус

Теннисист вместе с женой заболел на коронавирус

#Джокович

Источник – Чемпион.

Первая ракетка мира Новак Джокович сдал положительный тест на COVID-19 после выступления на выставочном турнире в Задаре.

Об этом сообщает журналист Саса Осмо.

У его жены Елены также обнаружен коронавирус, но при этом тесты детей показали отрицательный результат.

Congratulations Tumaini, Ben, Dickson, Ubaldo and all the group of vultures waiting so impatiently for this news.

I wish Novak a quick recovery and i hope he gives his first interview at the USO, excluding some “journalists” from it..

— Latso (@latso2001) June 23, 2020