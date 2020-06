Донна Векич сдала отрицательный тест на коронавирус

Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

Хорватская теннисистка отправится на добровольную самоизоляцию



24-я ракетка ракетка после новости о положительном тесте на COVID-19 у Григора Димитрова также приняла решение провериться на наличие вируса. Результат оказался отрицательным. Как сообщила Донна в Twitter, повторный тест она пройдёт в пятницу.

Hi everyone! Just wanted to inform you that I have tested negative for Covid-19 and I will do another test on Friday. According to input from medical experts, I am self-isolating. Wishing everyone who tested positive a speedy recovery.⁣ 🙏🏻

