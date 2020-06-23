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Теннис

Донна Векич сдала отрицательный тест на коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат

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24-я ракетка ракетка после новости о положительном тесте на COVID-19 у Григора Димитрова также приняла решение провериться на наличие вируса. Результат оказался отрицательным. Как сообщила Донна в Twitter, повторный тест она пройдёт в пятницу.

Несколько дней назад Векич принимала участие в выставочном матче в Задаре вместе с Ольгой Данилович, Новаком Джоковичем и Борной Чоричем. Напомним, что ранее Чорич сообщил о положительном результате теста, а сегодня Джокович заявил, что также заболел.

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> Менеджер Димитрова признался, что у теннисиста были симптомы еще до его матча в Хорватии

Последние события, связанные с участниками “Adria Tour”, стали следствием отмены последнего этапа в Боснии и Герцеговине, который должен был пройти в начале июля.

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Great fun playing with @danilovicolga at @adriatourofficial today!! Thank you @djokernole !!

Публикация от Donna Vekic (@donnavekic) 20 Июн 2020 в 12:41 PDT

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Pleasure was mine! Thank you @djokernole for one more unforgettable weekend here in Zadar!@adriatourofficial – @mariocuzic hvala na fotkama

Публикация от Olga Danilovic (@danilovicolga) 21 Июн 2020 в 6:25 PDT

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Источник: btu.org.ua
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