Донна Векич сдала отрицательный тест на коронавирус

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Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат

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24-я ракетка ракетка после новости о положительном тесте на COVID-19 у Григора Димитрова также приняла решение провериться на наличие вируса. Результат оказался отрицательным. Как сообщила Донна в Twitter, повторный тест она пройдёт в пятницу.

Hi everyone! Just wanted to inform you that I have tested negative for Covid-19 and I will do another test on Friday. According to input from medical experts, I am self-isolating. Wishing everyone who tested positive a speedy recovery.⁣ 🙏🏻 — Donna Vekic (@DonnaVekic) June 23, 2020

Несколько дней назад Векич принимала участие в выставочном матче в Задаре вместе с Ольгой Данилович, Новаком Джоковичем и Борной Чоричем. Напомним, что ранее Чорич сообщил о положительном результате теста, а сегодня Джокович заявил, что также заболел.

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Последние события, связанные с участниками “Adria Tour”, стали следствием отмены последнего этапа в Боснии и Герцеговине, который должен был пройти в начале июля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Great fun playing with @danilovicolga at @adriatourofficial today!! Thank you @djokernole !! Публикация от Donna Vekic (@donnavekic) 20 Июн 2020 в 12:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Pleasure was mine! Thank you @djokernole for one more unforgettable weekend here in Zadar!@adriatourofficial – @mariocuzic hvala na fotkama Публикация от Olga Danilovic (@danilovicolga) 21 Июн 2020 в 6:25 PDT

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