Донна Векич сдала отрицательный тест на коронавирус

Новости
Сегодня, 15:01
Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат
Вчера, 10:11
У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент
20.06.20 20:17
Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году
18.06.20 12:06
Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона
Хорватская теннисистка отправится на добровольную самоизоляцию
24-я ракетка ракетка после новости о положительном тесте на COVID-19 у Григора Димитрова также приняла решение провериться на наличие вируса. Результат оказался отрицательным. Как сообщила Донна в Twitter, повторный тест она пройдёт в пятницу.
Hi everyone! Just wanted to inform you that I have tested negative for Covid-19 and I will do another test on Friday. According to input from medical experts, I am self-isolating. Wishing everyone who tested positive a speedy recovery. 🙏🏻
— Donna Vekic (@DonnaVekic) June 23, 2020
Несколько дней назад Векич принимала участие в выставочном матче в Задаре вместе с Ольгой Данилович, Новаком Джоковичем и Борной Чоричем. Напомним, что ранее Чорич сообщил о положительном результате теста, а сегодня Джокович заявил, что также заболел.
> Менеджер Димитрова признался, что у теннисиста были симптомы еще до его матча в Хорватии
Последние события, связанные с участниками “Adria Tour”, стали следствием отмены последнего этапа в Боснии и Герцеговине, который должен был пройти в начале июля.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Great fun playing with @danilovicolga at @adriatourofficial today!! Thank you @djokernole !!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Pleasure was mine! Thank you @djokernole for one more unforgettable weekend here in Zadar!@adriatourofficial – @mariocuzic hvala na fotkama
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь